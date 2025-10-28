Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Росфинмониторинг внес 31-летнего уроженца Дзержинска в список экстремистов

28 октября 2025 18:30 Происшествия
Росфинмониторинг внес 31-летнего уроженца Дзержинска в список экстремистов

Федеральный список граждан, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности, пополнился новым именем. В него включён 31-летний уроженец Дзержинска Нижегородской области Александр Валерьевич Головатенко.

Причины включения Головатенко в список не раскрываются. Однако сам факт попадания в реестр означает, что к нему могут быть применены финансовые ограничения. В частности, возможна блокировка банковских счетов и запрет на проведение любых финансовых операций.

Добавим, что Росфинмониторинг регулярно обновляет перечень на основании данных от правоохранительных и других уполномоченных органов. Ранее в список экстремистов попали 33-летний уроженец поселка Досчатое и 49-летний житель Павлова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Дзержинск Терроризм Экстремизм
