Росфинмониторинг внес 31-летнего уроженца Дзержинска в список экстремистов Происшествия

Федеральный список граждан, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности, пополнился новым именем. В него включён 31-летний уроженец Дзержинска Нижегородской области Александр Валерьевич Головатенко.

Причины включения Головатенко в список не раскрываются. Однако сам факт попадания в реестр означает, что к нему могут быть применены финансовые ограничения. В частности, возможна блокировка банковских счетов и запрет на проведение любых финансовых операций.

Добавим, что Росфинмониторинг регулярно обновляет перечень на основании данных от правоохранительных и других уполномоченных органов. Ранее в список экстремистов попали 33-летний уроженец поселка Досчатое и 49-летний житель Павлова.