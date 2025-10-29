Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Хлопок в нижегородской пятиэтажке обернулся проверками СК и прокуратуры

29 октября 2025 10:00 Происшествия
Хлопок в нижегородской пятиэтажке обернулся проверками СК и прокуратуры

Фото: прокуратура Нижегородской области

Следственные органы начали проверку после хлопка, произошедшего вечером 28 октября в одном из многоэтажных домов на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном СУ СК. 

Напомним, во время ремонтных работ в квартире на пятом этаже дома №3 произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, причиной происшествия могли стать работы с акриловой краской, проводимые с нарушением технологических требований. В результате одного человека увезли в больницу.

В настоящее время следователи выясняют точную причину случившегося.

Прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств инцидента и ликвидацию последствий. 

Ранее сообщалось, что пожилой нижегородец пострадал от взрыва при попытке вскрыть сейф болгаркой. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных