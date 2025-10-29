Хлопок в нижегородской пятиэтажке обернулся проверками СК и прокуратуры

Фото:
Следственные органы начали проверку после хлопка, произошедшего вечером 28 октября в одном из многоэтажных домов на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
Напомним, во время ремонтных работ в квартире на пятом этаже дома №3 произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, причиной происшествия могли стать работы с акриловой краской, проводимые с нарушением технологических требований. В результате одного человека увезли в больницу.
В настоящее время следователи выясняют точную причину случившегося.
Прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств инцидента и ликвидацию последствий.
Ранее сообщалось, что пожилой нижегородец пострадал от взрыва при попытке вскрыть сейф болгаркой.
