Хлопок в нижегородской пятиэтажке обернулся проверками СК и прокуратуры Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Следственные органы начали проверку после хлопка, произошедшего вечером 28 октября в одном из многоэтажных домов на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, во время ремонтных работ в квартире на пятом этаже дома №3 произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, причиной происшествия могли стать работы с акриловой краской, проводимые с нарушением технологических требований. В результате одного человека увезли в больницу.

В настоящее время следователи выясняют точную причину случившегося.

Прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств инцидента и ликвидацию последствий.

