Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области этой ночью, сообщил губернатор Глеб Никитин 23 октября.

По данным главы региона, повреждения незначительные. Перебоев в энергоснабжении не произошло.

"На месте работают специалисты", — уточнил Никитин.

До этого вражеский БПЛА пытался атаковать регион в ночь на 14 октября. И тогда из-за повреждения энергообъекта произошло кратковременное отключение электричества.