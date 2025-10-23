Фото:
Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области этой ночью, сообщил губернатор Глеб Никитин 23 октября.
По данным главы региона, повреждения незначительные. Перебоев в энергоснабжении не произошло.
"На месте работают специалисты", — уточнил Никитин.
До этого вражеский БПЛА пытался атаковать регион в ночь на 14 октября. И тогда из-за повреждения энергообъекта произошло кратковременное отключение электричества.
