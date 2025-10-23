ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Происшествия

Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области

23 октября 2025 09:09 Происшествия
Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области этой ночью, сообщил губернатор Глеб Никитин 23 октября. 

По данным главы региона, повреждения незначительные. Перебоев в энергоснабжении не произошло. 

"На месте работают специалисты", — уточнил Никитин. 

До этого вражеский БПЛА пытался атаковать регион в ночь на 14 октября. И тогда из-за повреждения энергообъекта произошло кратковременное отключение электричества. 

