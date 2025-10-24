Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Спорт

"Пари НН" не уволит Шпилевского, но причина не в неустойке

24 октября 2025 11:49
Пари НН не уволит Шпилевского, но причина не в неустойке

Фото: ФК "Пари НН"

В "Пари Нижний Новгород" не планируют увольнять главного тренера Алексея Шпилевского, несмотря на серию неудачных матчей. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне нижегородцы вылетели из Кубка России, проиграв "Ростову" 1:4. В чемпионате дела тоже идут не лучшим образом: после 12 туров у "Пари НН" всего шесть очков и предпоследнее место в таблице. Всего в текущем сезоне команда проиграла 15 из 18 матчей.

На фоне этих результатов в СМИ появились слухи, что Шпилевский может покинуть пост. Однако, как выяснилось, дело не в том, что клуб не хочет платить неустойку за досрочное расторжение контракта.

По информации источника, в соглашении с тренером предусмотрены гибкие условия, которые зависят от спортивных результатов и текущего места команды в таблице. При этом даже в случае разрыва контракта "Пари НН" не обязан выплачивать всю сумму за оставшиеся 2,5 года.

"В клубе по‑прежнему считают, что рано или поздно подход тренера начнет приносить результат, команда исправит турнирное положение. Поэтому в ближайшем будущем 37‑летний специалист Нижний Новгород не покинет, позиции в команде у него крепкие", — пишет "Матч ТВ".

Напомним, Шпилевский возглавил "Пари НН" летом 2025 года. В сентябре должность покинул генеральный директор Давид Мелик-Гусейнов, ранее он призывал не "плодить слухи". Информацию о возможной отставке спортивного директора Александра Удальцова в клубе опровергли.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" вспомнила всех тренеров "Пари НН" за последние семь лет. Кто из наставников добился лучших результатов с командой, читайте здесь.

