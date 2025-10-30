Водителям скорой в Нижнем Новгороде выплатили сверхурочные после проверки

Фото:
Прокуратура добилась выплат за переработки 230 водителям скорой помощи в Нижнем Новгороде, сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура Советского района выявила нарушения в оплате труда водителей автомобилей скорой медицинской помощи - им не компенсировали часы сверхурочной работы.
По итогам надзорных мероприятий прокуратура направила представление главному врачу медучреждения. Также по постановлениям надзорного ведомства к административной ответственности по частям 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ привлечены виновные должностные лица.
В результате вмешательства прокуратуры 230 сотрудникам произведен перерасчет заработной платы. Общая сумма доплат составила более 1,8 млн рублей.
Ранее в региональном Профсоюзе работников здравоохранения сообщали, что водителям должны выплатить компенсации за переработки с 2022 по 2024 год. Их им в нарушение законодательства оформляли как совместительство. Также стало известно, что за последние пять лет средний заработок работников здравоохранения региона увеличился на 44%.
