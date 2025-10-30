Трехлетний срок наставничества для молодых врачей хотят пересмотреть Общество

Фото: Александр Воложанин

Государственная дума России готовится рассмотреть поправки к законопроекту, касающемуся обязательного наставничества для выпускников медицинских вузов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Напомним, ранее Минздрав России выступил с инициативой сделать все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах целевыми. Кроме того, предполагалось, что после окончания обучения они должны будут отработать три года под контролем более опытного коллеги.

Однако, по словам Никонова, в новой редакции предлагается сократить срок обязательного наставничества. Его продолжительность будет определять Министерство здравоохранения РФ. При этом фармацевты и провизоры полностью освобождаются от прохождения такого этапа.

Изменения коснулись и системы распределения мест в медицинских вузах. Предлагается оставить все в существующих пропорциях: 70% будут целевыми, а 30% — бюджетными. При этом обучение в ординатуре станет полностью целевым.

Ответственность за создание рабочих мест для выпускников, обучавшихся по целевому направлению, возложат на региональные власти. Федеральный центр от участия в этом процессе отстраняется.

