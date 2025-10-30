Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Последние новости рубрики Происшествия
30 октября 2025 19:00Суд взыскал с завода 600 тысяч за травмы мужчины на железной дороге
30 октября 2025 15:26Мошенники подделали аккаунт главы нижегородского МВД Арсентьева
30 октября 2025 15:16Врачи спасли укушенную гадюкой нижегородку
30 октября 2025 11:12Руководство бывшего нижегородского регоператора по вывозу ТКО получило условку
30 октября 2025 09:43Орудовавший в Нижнем Новгороде "поволжский маньяк" пытается оспорить приговор
30 октября 2025 09:33Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области
30 октября 2025 09:18ДТП парализовало движение трамваев на Белинке в Нижнем Новгороде
30 октября 2025 08:14Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области
29 октября 2025 20:00Шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области с начала года
29 октября 2025 19:21Количество ДТП с пьяными водителями выросло на 6,8% в Нижегородской области
Происшествия

Суд взыскал с завода 600 тысяч за травмы мужчины на железной дороге

30 октября 2025 19:00
Суд взыскал с завода 600 тысяч за травмы мужчины на железной дороге

Фото: Центральное МСУТ СКР, архив

Нижегородский суд обязал завод выплатить компенсацию пострадавшему на железной дороге. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. 

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в апреле 2025 года. 55-летний местный житель пересекал пешеходный переход на подъездном пути предприятия, когда на него наехал поезд. В результате происшествия мужчина получил серьезные травмы руки и ноги, что привело к их частичной ампутации.

Несмотря на то, что причиной травм стал источник повышенной опасности, владелец объекта не возместил пострадавшему причиненный ущерб. Учитывая тяжелое состояние мужчины и его ограниченные возможности для самостоятельной защиты прав, Владимирский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с предприятия 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд сбил насмерть женщину на станции Линда. 

Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
