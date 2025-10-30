Суд взыскал с завода 600 тысяч за травмы мужчины на железной дороге

Фото:
Нижегородский суд обязал завод выплатить компенсацию пострадавшему на железной дороге. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в апреле 2025 года. 55-летний местный житель пересекал пешеходный переход на подъездном пути предприятия, когда на него наехал поезд. В результате происшествия мужчина получил серьезные травмы руки и ноги, что привело к их частичной ампутации.
Несмотря на то, что причиной травм стал источник повышенной опасности, владелец объекта не возместил пострадавшему причиненный ущерб. Учитывая тяжелое состояние мужчины и его ограниченные возможности для самостоятельной защиты прав, Владимирский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с предприятия 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.
