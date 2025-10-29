Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
29 октября 2025 17:00Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд, уступив "Ирбису"
29 октября 2025 15:28Нижегородская школа летающих лыжников отметила 60-летие
29 октября 2025 13:38Участников СВО ознакомили с программой спортивной адаптации на базе ФОКа Дзержинска
29 октября 2025 12:30Известную российскую лыжницу прооперировали в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 11:22Баскетболисты "Пари НН" потерпели пятое поражение подряд
29 октября 2025 10:14Полузащитник "Пари НН" Калинский рассказал про кризис в команде
28 октября 2025 20:00Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке
28 октября 2025 19:28Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке
28 октября 2025 10:14Волейболисты "Горького" уступили "Оренбуржью" в домашнем матче
28 октября 2025 09:26"Торпедо-Горький" начинает выездную серию с победы над "Югрой"
Спорт

Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд, уступив "Ирбису"

29 октября 2025 17:00 Спорт
Нижегородская Чайка потерпела третье поражение подряд, уступив Ирбису

Фото: МХК "Ирбис"

Нижегородская "Чайка" уступила в Казани местному "Ирбису" со счётом 1:2. Встреча прошла 29 октября и стала третьим подряд матчем без набранных очков для команды Алексея Томилова.

Несмотря на активное начало со стороны хозяев, именно нижегородцы первыми открыли счёт. Уже на второй минуте встречи 16-летний нападающий Сергей Скворцов забил шайбу в меньшинстве. Однако развить успех "автозаводцам" не удалось.

Во втором периоде казанцы сумели восстановить равновесие, воспользовавшись численным преимуществом. А затем вышли вперед — 2:1. В третьем периоде команды заметно снизили темп и больше не создали голевых моментов.

"Чайка" с 20 очками занимает пятую строчку в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ.

Следующие матчи (6+) нижегородцы проведут в Екатеринбурге 2 и 3 ноября, где дважды встретятся с местным "Авто".

Ранее сообщалось, что еще 4,6 млрд рублей направят на строительство Ледового Дворца на Стрелке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 11:22Баскетболисты "Пари НН" потерпели пятое поражение подряд
28 октября 2025 20:00Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке
28 октября 2025 09:26"Торпедо-Горький" начинает выездную серию с победы над "Югрой"
27 октября 2025 16:32Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных