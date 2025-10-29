Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд, уступив "Ирбису"

Фото:
Нижегородская "Чайка" уступила в Казани местному "Ирбису" со счётом 1:2. Встреча прошла 29 октября и стала третьим подряд матчем без набранных очков для команды Алексея Томилова.
Несмотря на активное начало со стороны хозяев, именно нижегородцы первыми открыли счёт. Уже на второй минуте встречи 16-летний нападающий Сергей Скворцов забил шайбу в меньшинстве. Однако развить успех "автозаводцам" не удалось.
Во втором периоде казанцы сумели восстановить равновесие, воспользовавшись численным преимуществом. А затем вышли вперед — 2:1. В третьем периоде команды заметно снизили темп и больше не создали голевых моментов.
"Чайка" с 20 очками занимает пятую строчку в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ.
Следующие матчи (6+) нижегородцы проведут в Екатеринбурге 2 и 3 ноября, где дважды встретятся с местным "Авто".
Ранее сообщалось, что еще 4,6 млрд рублей направят на строительство Ледового Дворца на Стрелке.
