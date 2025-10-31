Житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге

Фото:
Второй Западный окружной военный суд осудил жителя Дзержинска за теракт на участке Горьковской железной дороги в Нижегородской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным следствия, в июне 2024 года мужчина, который является противником проводимой Россией внешней политики, связанной со СВО, поджег релейные шкафы на перегоне между станциями Жолнино и Дзержинск.
Суд учел позицию государственного обвинителя Приволжской транспортной прокуратуры и назначил подсудимому 12 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух нижегородцев за поджог вышки сотовой связи в Павлове. По данным правоохранительных органов за семь месяцев 2025 года в Нижегородской области зафиксировано 18 преступлений террористического характера.
