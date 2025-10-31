Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 октября 2025 14:53Житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге
31 октября 2025 13:27Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС
31 октября 2025 12:31Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом
31 октября 2025 10:47Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе
31 октября 2025 10:20Нижегородец получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме на улице Фучика
31 октября 2025 09:51Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде: мужчине стало плохо за рулем
30 октября 2025 19:00Суд взыскал с завода 600 тысяч за травмы мужчины на железной дороге
30 октября 2025 15:26Мошенники подделали аккаунт главы нижегородского МВД Арсентьева
30 октября 2025 15:16Врачи спасли укушенную гадюкой нижегородку
30 октября 2025 11:12Руководство бывшего нижегородского регоператора по вывозу ТКО получило условку
Происшествия

Житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге

31 октября 2025 14:53 Происшествия
Житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге

Фото: Александр Воложанин

Второй Западный окружной военный суд осудил жителя Дзержинска за теракт на участке Горьковской железной дороги в Нижегородской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. 

По данным следствия, в июне 2024 года мужчина, который является противником проводимой Россией внешней политики, связанной со СВО, поджег релейные шкафы на перегоне между станциями Жолнино и Дзержинск. 

Суд учел позицию государственного обвинителя Приволжской транспортной прокуратуры и назначил подсудимому 12 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух нижегородцев за поджог вышки сотовой связи в Павлове. По данным правоохранительных органов за семь месяцев 2025 года в Нижегородской области зафиксировано 18 преступлений террористического характера. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Терроризм
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 08:19Военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену
08 октября 2025 12:1117-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном
07 октября 2025 14:19Нижегородец получил 2 года колонии за оправдание терроризма
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных