Минстрой напомнил нижегородским муниципалитетам о новых правилах строительства Экономика

Фото: минстрой Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области провело обучающий семинар для представителей 49 муниципалитетов региона, на котором подробно разобрали изменения в законодательстве, касающиеся выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Как отметили в ведомстве, такие встречи проводятся регулярно, чтобы обеспечить своевременное информирование местных властей о нововведениях и повысить качество оказания государственных услуг в сфере градостроительства.

Начальник управления информатизации и выдачи разрешительной документации Любовь Николаева подчеркнула, что последние годы принесли значительные изменения в порядок выдачи разрешений. По ее словам, новые правила направлены на упрощение и ускорение процедур, однако требуют от специалистов готовности к адаптации и умения оперативно помогать заявителям.

Участникам напомнили, что при подаче заявления на разрешение на строительство теперь необходимо предоставлять согласование архитектурно-градостроительного облика, а также копию решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории.

Также были рассмотрены изменения, касающиеся реализации проектов комплексного развития территорий. В частности, речь шла о новых основаниях для отказа в выдаче разрешений, требованиях к очередности строительства и сроках действия документов.

Отдельной темой обсуждения стали изменения, которые вступят в силу в 2026 году. С 1 марта вводятся новые правила проведения экспертизы проектной документации, устанавливается исключительное право на её корректировку за членами саморегулируемых организаций, а также вводится персональная ответственность главного инженера и архитектора проекта за соответствие документации техническим регламентам.

С 1 сентября 2026 года начнет действовать реестровая модель оформления разрешений. Бумажные документы заменят электронными записями в специальном реестре, который будет вестись в рамках региональной Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

Это нововведение затронет и индивидуальное жилищное строительство: уведомления о соответствии построенного или реконструированного частного дома требованиям законодательства будут также заменены на записи в реестре.

Все изменения закреплены в федеральных законах № 304-ФЗ и № 309-ФЗ, принятых 31 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2025 года лидерами по вводу жилья в регионе стали Нижний Новгород, Кстовский и Богородский округа.