Общество

Власти ищут инвестора для застройки 46,6 га в Новинках

28 октября 2025 14:47 Общество
Власти ищут инвестора для застройки 46,6 га в Новинках

Фото: минград Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал электронный конкурс на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в южной части Нижнего Новгорода в районе поселка Новинки. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Это уже второй лот, выставленный в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На участке площадью 46,6 гектара планируется построить почти полмиллиона квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Новый район рассчитан на комфортное проживание 14,7 тысячи человек.

В рамках застройки инвестор также должен будет построить два детских сада на 520 мест и школу, рассчитанную на 1850 учеников. Также в проекте предусмотрены зоны отдыха и площадки для занятий спортом.

Вся конкурсная документация размещена на официальной платформе ГИС ТОРГИ, а также на электронной площадке "Росэлторг". Подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 ноября 2025 года включительно.

Напомним, в начале 2024 года был заключен первый договор в рамках КРТ. Питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта у Новинок. Более того, в соседней деревне Ольгино уже началось возведение крупнейшего в Нижегородской области жилого квартала площадью 76,3 гектара.

Всего в рамках комплексного освоения территории Новинок планируется застроить 235 гектаров и ввести около 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В будущем здесь смогут проживать более 40 тысяч человек.

Южное направление Нижнего Новгорода развивается в рамках большого проекта по комплексному развитию всей агломерации. На юге появится около 7 миллионов квадратных метров жилья. Все новые районы будут обеспечены необходимыми дорогами, школами, детсадами и другими объектами инфраструктуры.

Одним из ключевых проектов, который обеспечит транспортную доступность новых кварталов, станет дублер проспекта Гагарина. Он будет включать мост через Оку и четыре полосы движения. Строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде определили подрядчика для строительства канализации в поселках Ольгино и Новинки. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных