Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День народного единства Общество

Временные изменения в работе общественного транспорта Нижнего Новгорода произойдут с 00:01 до 18:00 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Автобусы №№3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 74, 90, 91, 226, 304 при следовании в нагорную часть города будут направляться по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, далее по улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной и Варварской. В обратном направлении, к заречной части, движение организуют по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской и Горького, с выходом на площадь Горького, затем по улицам Горького, Ильинской, Маслякова и дальше по Похвалинскому съезду.

Автобусы №№52, 71, 95 в оба направления будут следовать по Нижневолжской набережной до конечного остановочного пункта "Катер Герой".

На указанных маршрутах остановки будут выполняться в местах действующих остановочных пунктов по трассе следования.

Ранее сообщалось, что в связи с праздником ряд нижегородских улиц будет перекрыт для транспорта 3 и 4 ноября. Программа мероприятий (0+) уже известна.

Также мы рассказывали, что нижегородцев ждут транспортные изменения с 1 января 2026 года.