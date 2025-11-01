Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День народного единства

01 ноября 2025 14:16 Общество
Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День народного единства

Временные изменения в работе общественного транспорта Нижнего Новгорода произойдут с 00:01 до 18:00 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщили в городском дептрансе. 

Автобусы №№3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 74, 90, 91, 226, 304 при следовании в нагорную часть города будут направляться по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, далее по улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной и Варварской. В обратном направлении, к заречной части, движение организуют по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской и Горького, с выходом на площадь Горького, затем по улицам Горького, Ильинской, Маслякова и дальше по Похвалинскому съезду.

Автобусы №№52, 71, 95 в оба направления будут следовать по Нижневолжской набережной до конечного остановочного пункта "Катер Герой".

На указанных маршрутах остановки будут выполняться в местах действующих остановочных пунктов по трассе следования.

Ранее сообщалось, что в связи с праздником ряд нижегородских улиц будет перекрыт для транспорта 3 и 4 ноября. Программа мероприятий (0+) уже известна

Также мы рассказывали, что нижегородцев ждут транспортные изменения с 1 января 2026 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
День народного единства Общественный транспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных