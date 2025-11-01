Северный медцентр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Четыре центральные районные больницы – Уренская, Тонкинская, Шарангская и Ветлужская – будут объединены в единый Северный межрайонный медицинский центр. Головным учреждением станет Уренская ЦРБ, а остальные больницы перейдут в статус филиалов. Завершить процесс реорганизации планируется к апрелю 2026 года, сообщили в региональном минздраве.

Главная цель объединения – улучшение доступности медицинской помощи для жителей четырёх муниципалитетов, численность которых составляет около 58 тысяч человек. Благодаря укрупнению структуры, медцентр сможет привлекать больше специалистов узкого профиля и эффективнее использовать оборудование и транспорт.

Об этом шла речь на совещании, состоявшемся 31 октября в администрации Уренского округа. В обсуждении приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр здравоохранения региона Галина Михайлова, глава округа Сергей Бабинцев, а также руководители медицинских учреждений.

"Объединение создаёт современный медицинский комплекс с персоналом в 1300 человек. Это даст возможность гибко организовывать приём пациентов в разных округах, обеспечивать консультации специалистов и трудоустраивать новых врачей", – отметил Сергей Бабинцев.

По информации регионального минздрава, выбор Уренской больницы в качестве головной связан с её развитой инфраструктурой. В учреждении работают стационар на 225 коек, включая первичное сосудистое отделение, и поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену.

"Сейчас, если в небольшом районе проживает 11 тысяч человек, там трудно обеспечить постоянную ставку кардиолога. Но в рамках межрайонного центра, охватывающего всех 58 тысяч жителей, возможно нанять нескольких кардиологов и организовать их приём в каждом округе", – пояснил и.о. директора центра Андрей Сазонов.

Андрей Чечерин и Галина Михайлова оценили работу Уренской ЦРБ. Они посетили женскую консультацию, обновлённую в рамках проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья", а также осмотрели сосудистое отделение, пообщались с медперсоналом и пациентами.

"Я наблюдаюсь здесь во время третьей беременности. Условия стали лучше – новый ремонт, современное оборудование. А врачи, как всегда, внимательные и профессиональные", – рассказала пациентка Татьяна Л.

"Кормят вкусно, кровати удобные, с пультом управления. Всё устраивает", – поделился впечатлениями пациент из Тонкинского округа Леонид.

Молодые специалисты также рассказали о своей работе. Врач-травматолог Отабек Хакимов, окончив ординатуру ПИМУ, вернулся в родной округ по целевому направлению. Сейчас он планирует развивать травматологическую помощь и внедрять новые методы лечения.

"Мне предоставили жильё, поддержали на старте. Хочу, чтобы пациенты с тяжёлыми травмами могли получать помощь здесь, не выезжая в крупные города", – отметил врач.

В 2026 году Уренская ЦРБ отметит 150-летие. К юбилею планируется провести научную конференцию, издать книгу об истории учреждения и организовать праздничные мероприятия. Также в рамках модернизации продолжится благоустройство территории: появятся скамейки, обновится ограждение, завершится реализация проекта "Чистое небо".

Напомним, национальный проект "Семья", стартующий в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина, направлен на комплексную поддержку семей. Он продолжает инициативы проектов "Демография" и "Культура" и включает меры по улучшению медицинской помощи, развитию инфраструктуры и созданию условий для активного долголетия.