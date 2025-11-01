Нижегородские парковки станут бесплатными в начале ноября Общество

Автомобилистам не надо будет платить за парковку в Нижнем Новгороде в начале ноября.

В связи с празднованием Дня народного единства с 20:00 1 ноября до 08:00 5 ноября пользоваться парковками можно будет бесплатно.

Ранее стало известно, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода частично перекроют из-за празднования Дня народного единства 3-4 ноября. Ограничения коснутся сразу нескольких улиц и будут действовать в течение двух дней.

Также сообщалось, что парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября.