Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Нижегородские парковки станут бесплатными в начале ноября

01 ноября 2025 17:34 Общество
Нижегородские парковки станут бесплатными в начале ноября

Автомобилистам не надо будет платить за парковку в Нижнем Новгороде в начале ноября. 

В связи с празднованием Дня народного единства с 20:00 1 ноября до 08:00 5 ноября пользоваться парковками можно будет бесплатно.

Ранее стало известно, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода частично перекроют из-за празднования Дня народного единства 3-4 ноября. Ограничения коснутся сразу нескольких улиц и будут действовать в течение двух дней.

Также сообщалось, что парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября.

