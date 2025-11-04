Два человека заживо сгорели в ночном пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

В деревне Болотникова в Вачском районе произошёл смертельный пожар. Возгорание случилось в ночное время в одном из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

Огнём было уничтожено 101 квадратный метр площади. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, которые оперативно ликвидировали пламя.

В результате трагедии погибли два человека. В настоящее время устанавливаются их личности.

Обстоятельства и причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

Ранее сообщалось, что 91-летняя женщина погибла в пожаре в поселке Гидроторф Балахнинского округа.