Два человека заживо сгорели в ночном пожаре в Нижегородской области

В деревне Болотникова в Вачском районе произошёл смертельный пожар. Возгорание случилось в ночное время в одном из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.
Огнём было уничтожено 101 квадратный метр площади. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, которые оперативно ликвидировали пламя.
В результате трагедии погибли два человека. В настоящее время устанавливаются их личности.
Обстоятельства и причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.
Ранее сообщалось, что 91-летняя женщина погибла в пожаре в поселке Гидроторф Балахнинского округа.
