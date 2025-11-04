Большой этнографический диктант в Доме народного единства написали 60 нижегородцев Общество

Фото: Олег Булыгин

В Нижнем Новгороде в третий раз прошла всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант", направленный на знакомство с культурным многообразием народов России. Одной из ключевых площадок мероприятия стал Дом народного единства, где 1 ноября свои знания проверили 60 участников.

Акция традиционно приурочена ко Дню народного единства и в этом году вошла в программу Международного фестиваля "Народы России и СНГ", реализуемого по инициативе президента страны. Организатором диктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Участники отвечали на вопросы о традициях, языках, кулинарии, обрядах и истории различных народов. Взрослым было предложено 30 заданий, детям — 20. На выполнение теста отводилось 45 минут, максимальный балл — 100.

Перед началом диктанта для всех желающих прошли творческие мастер-классы историка Дарьи Скудняковой. Участники учились писать перьями, оформлять открытки и закладки, а также пробовали читать древнерусскую скоропись. Все участники диктанта, писавшие его на площадке Дома народного единства, получат именные сертификаты.

"Не случайно Большой этнографический диктант проводится в преддверии Дня народного единства. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы все участники диктанта могли познакомиться с некоторыми фактами о культуре народов, населяющих нашу страну, узнать что-то новое и тем самым стать еще ближе и почувствовать себя единым народом России", - отметила исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки Нижегородской области Мария Черникова.

Акция проходит с 1 по 8 ноября не только во всех регионах России, но и за рубежом — как в очном, так и в онлайн-формате. В Нижегородской области организовано более 15 очных площадок, информация о которых размещена на сайте регионального министерства образования и науки. Для участия в диктанте на открытых площадках предварительная регистрация не требуется — достаточно прийти с паспортом и пройти регистрацию на месте.