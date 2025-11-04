Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 ноября 2025 18:5916-летняя девушка пропала в Нижегородской области
04 ноября 2025 18:00В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов
04 ноября 2025 17:20Нижегородцы развернули у стен кремля 100-метровый российский триколор
04 ноября 2025 16:37Глеб Никитин встретился с представителями религиозных конфессий региона
04 ноября 2025 15:08Мэр высказался о последствиях отражения атаки БПЛА в Кстовском районе
04 ноября 2025 13:48Нижегородцы смогут жениться в "Доме губернатора"
04 ноября 2025 13:36Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Советском районе
04 ноября 2025 12:43Крестный ход 4 ноября отменили в Нижнем Новгороде из-за дождя
04 ноября 2025 12:27Евгений Люлин поздравил жителей Нижегородской области с Днем народного единства
04 ноября 2025 12:19Два новых светофора установили около Ледовой арены на Стрелке
Общество

Большой этнографический диктант в Доме народного единства написали 60 нижегородцев

02 ноября 2025 15:33 Общество
Большой этнографический диктант в Доме народного единства написали 60 нижегородцев

Фото: Олег Булыгин

В Нижнем Новгороде в третий раз прошла всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант", направленный на знакомство с культурным многообразием народов России. Одной из ключевых площадок мероприятия стал Дом народного единства, где 1 ноября свои знания проверили 60 участников.

Акция традиционно приурочена ко Дню народного единства и в этом году вошла в программу Международного фестиваля "Народы России и СНГ", реализуемого по инициативе президента страны. Организатором диктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Участники отвечали на вопросы о традициях, языках, кулинарии, обрядах и истории различных народов. Взрослым было предложено 30 заданий, детям — 20. На выполнение теста отводилось 45 минут, максимальный балл — 100.

Перед началом диктанта для всех желающих прошли творческие мастер-классы историка Дарьи Скудняковой. Участники учились писать перьями, оформлять открытки и закладки, а также пробовали читать древнерусскую скоропись. Все участники диктанта, писавшие его на площадке Дома народного единства, получат именные сертификаты. 

"Не случайно Большой этнографический диктант проводится в преддверии Дня народного единства. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы все участники диктанта могли познакомиться с некоторыми фактами о культуре народов, населяющих нашу страну, узнать что-то новое и тем самым стать еще ближе и почувствовать себя единым народом России", - отметила исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки Нижегородской области Мария Черникова.

Акция проходит с 1 по 8 ноября не только во всех регионах России, но и за рубежом — как в очном, так и в онлайн-формате. В Нижегородской области организовано более 15 очных площадок, информация о которых размещена на сайте регионального министерства образования и науки. Для участия в диктанте на открытых площадках предварительная регистрация не требуется — достаточно прийти с паспортом и пройти регистрацию на месте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Диктант Дом народного единства
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2025 15:42Подведены итоги Первого Всероссийского агродиктанта
23 октября 2025 12:40Нижегородцев пригласили принять участие в большом этнографическом диктанте
25 апреля 2025 17:40"Диктант Победы" написали более 30 тысяч жителей Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных