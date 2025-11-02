Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская "Чайка" одержала победу над "Авто" в первом из двух матчей

Нижегородская Чайка одержала победу над Авто в первом из двух матчей

Фото: МХК "Чайка"

Молодежная команда "Чайка" одержала уверенную победу над екатеринбургским "Авто" в выездном матче. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Открыть счёт удалось лишь во втором периоде. Владислав Мишин вывел "Чайку" вперёд, реализовав один из моментов. Спустя несколько минут Ярослав Попов удвоил преимущество волжан.

Екатеринбуржцы сумели сократить отставание в концовке второго игрового отрезка благодаря численному преимуществу. В концовке матча "Авто" попытался спасти игру, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Однако этот риск не оправдался — Ян Мельников поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 3:1.

Сейчас команда подопечные Алексея Томилова занимают пятую строчку в Золотом дивизионе Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

"Авто" попытается взять реванш уже завтра, 3 ноября. Матч (6+) снова пройдет под Екатеринбургом.

Ранее в этот же день "Торпедо-Горький" не смог обыграть "Омские Крылья".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

