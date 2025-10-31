Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Спорт

Евгений Забуга рассказал о сроках переезда "Торпедо" на новую арену

31 октября 2025 15:10 Спорт
Евгений Забуга рассказал о сроках переезда Торпедо на новую арену

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Евгений Забуга в эфире программы "На связи" (6+) поделился актуальной информацией о сроках переезда команды на новую арену на Стрелке.

"Мы в полной мере зависим в данном случае от подрядчика. Уже неоднократно говорилось, что арена у нас по концессионному соглашению строится, поэтому в настоящее время ждем ответа от подрядчика по дате получения заключения о соответствии", — рассказал Забуга.

После получения заключения следующим этапом станет оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Он добавил, что в настоящее время под руководством одного из профильных заместителей губернатора региона проходят регулярные штабы, на которых координируются все действия по завершению строительства.

"Никто не хочет отступать от ранее обозначенных дат и провести матч-открытие в последние домашние игры в этом году — 23 и 25 декабря. Задача — подарить перед Новым годом региону праздник", — отметил глава клуба.

Уточним, что 23 и 25 декабря "Торпедо" встретится с "Сочи" и ЦСКА соответственно.

При этом Забуга подчеркнул, что клуб со своей стороны делает все возможное, однако вопрос сроков остается в зоне ответственности подрядчика, от которого и зависит дальнейшее развитие событий.

Напомним, строительство Дворца стартовало в 2022 году. Изначально планировалось завершить работы в 2024 году, однако позже сроки были перенесены на осень 2025 года. Впоследствии стало известно, что объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2025 года.

На начало октября строительная готовность арены составляла 96%. Внешние работы практически завершены, внутри продолжаются отделочные и пусконаладочные мероприятия. Ведется благоустройство прилегающей территории, тестируется архитектурная подсветка и медиафасад, завершен монтаж центрального видеокуба над ледовой ареной. Также подходят к концу работы по установке оконечных элементов инженерных систем.

Ранее сообщалось, что еще 4,6 млрд рублей направят на строительство арены в ближайшие три года.

Теги:
Строительство ХК "Торпедо" Хоккей
