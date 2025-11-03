Поликлинику в Новой Кузнечихе планируют открыть в 2026 году Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Строительство филиала городской поликлиники № 30 в ЖК "Новая Кузнечиха" близится к завершению. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Медицинское учреждение возводят в деревне Новопокровское. По словам Никонова, строительные работы уже завершены, сейчас на объекте ведется внутренняя отделка помещений. Открыть новую поликлинику планируют в начале 2026 года. Она сможет ежедневно принимать до 500 пациентов.

Отметим, что работы на объекте начались в январе 2025 года. В апреле проект одобрила госэкспертиза, а в мае региональный минстрой выдал разрешение на строительство. Также сообщалось, что поликлинику хотят построить к ноябрю 2025 года.