Стало известно, насколько повысится утильсбор в 2026 году Экономика

С 1 декабря 2025 года в России вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Обновленная система затронет в первую очередь физических лиц, ввозящих автомобили по льготным ставкам. Изменения утверждены Минпромторгом и направлены на упорядочивание процедуры уплаты сбора.

Изначально планировалось, что новые тарифы начнут действовать с 1 ноября, однако по поручению вице-премьера Дмитрия Мантурова срок перенесли на месяц. Это решение приняли с учетом интересов граждан, которые уже заказали автомобили с мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Как отмечает 360.ru, сейчас в стране действуют разные ставки утильсбора для физлиц и юрлиц, и разница между ними может достигать миллионов рублей. С декабря расчет будет учитывать не только объем двигателя, но и его мощность. Это нововведение распространяется как на автомобили с ДВС, так и на электромобили и гибриды.

Льготный утильсбор в размере 3 400 рублей сохранится только для машин с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Если мощность превышает этот порог, применяется коммерческая ставка. Для электрокаров и последовательных гибридов льгота останется лишь при мощности до 80 сил, учитывая не пиковую, а 30-минутную номинальную мощность.

Также с 1 декабря изменятся конкретные ставки. Например, для автомобилей с объемом двигателя 1–2 литра и мощностью от 160 до 190 сил утильсбор составит 750 тысяч рублей, а для машин мощностью свыше 500 сил — до 2,6 млн рублей. Чем выше объем и мощность — тем выше ставка.

Повышение утильсбора в декабре — часть общей стратегии индексации. Ожидается, что с января 2026 года тарифы вырастут еще на 15–20%. По планам властей, рост ставок продолжится вплоть до 2030 года.

Изначально утильсбор появился в 2012 году как мера поддержки отечественного автопрома после снижения импортных пошлин в рамках вступления в ВТО. С тех пор его размер и структура неоднократно менялись.

Отдельной проблемой стали случаи, когда Федеральная таможенная служба требует доплаты утильсбора за автомобили, ввезенные из Казахстана. Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью 360.ru, это связано с нормой, принятой в апреле 2023 года, согласно которой льготы не распространяются на авто из стран Таможенного союза.

По его словам, ответственность за расчет утильсбора лежит на владельце или импортере автомобиля, а сотрудники таможни могут проверять этот расчет в течение трех лет. При этом многие автомобили завозились не самими гражданами, а посредниками или блогерами, что породило путаницу и недопонимание.