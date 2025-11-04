Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

"Народов много — страна одна!": нижегородцы пишут этнографический диктант

04 ноября 2025 08:30 Общество
Народов много — страна одна!: нижегородцы пишут этнографический диктант

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Проверить, насколько хорошо вы знаете культуру, традиции и обычаи народов России, можно на "Большом этнографическом диктанте" (6+). Эта всероссийская просветительская акция проходит уже в десятый раз и приурочена к Дню народного единства. В 2025 году она проходит под символичным девизом: "Народов много — страна одна!". Присоединиться можно как очно, так и онлайн. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" также решила не оставаться в стороне и в первый день диктанта отправилась на одну из центральных площадок региона — в Дом народного единства, где мероприятие проводится уже третий год подряд.

Атмосфера в зале была торжественной: перед началом прозвучал гимн России, после чего с приветственными словами выступили представители регионального министерства образования и организаторы площадки.

"Каждый из нас сегодня узнает что-то новое о нашей стране, о ее народах, о ее культуре. Главное — не победа, а участие", — подчеркнула и.о. замминистра образования и науки Нижегородской области Мария Черникова.

Диктант представляет собой тест из 30 вопросов для взрослых и 20 — для участников до 16 лет. На выполнение заданий отводится 45 минут, однако, забегая вперёд, скажем, почти все участники справились быстрее. Задания охватывали широкий круг тем: от истории и географии до культурных традиций народов России, природных и этнографических памятников, а также событий Великой Отечественной войны. Вопросы едины для всей страны, что делает участие в акции по-настоящему объединяющим.

"Этот проект уже давно стал доброй и важной традицией, объединяющей людей вне зависимости от их возраста, национальности или уровня образования", — отметила заместитель гендиректора Дома народного единства Татьяна Маврина.

До начала диктанта участники могли посетить мастер-классы историка Дарьи Скудняковой. Гости учились писать пером, оформлять открытки, распознавать древнерусскую скоропись — всё это помогло настроиться на атмосферу культурного погружения.

В зале — школьники, студенты, педагоги, пенсионеры. Кто-то пришёл впервые, кто-то участвовал до этого. Завсегдатай акции Ирина Александрова рассказала, что в университете ее любимым предметом была этнография.

"Интерес к ней не угас. После диктанта я всегда ищу ответы на вопросы, в которых сомневалась, и таким образом узнаю больше о культуре нашей страны", — поделилась она.

Земфира Борзина, бывшая учительница английского языка, вспоминает, что впервые писала этнографический диктант около десяти лет назад. Она родом из села Аллагувад в Башкирии и с удовольствием рассказывает о своих корнях.

"Я представляю собой смесь этносов, так что участие в таком диктанте мне интереснее вдвойне. Мы живем в одной стране, и нам нужно держаться вместе. Чтобы понимать друг друга, необходимо знать историю, традиции, культуру соседей. Такие мероприятия, как этнографический диктант, — это не просто важно, это, архиважно", — отметила она.

Среди участников — студенты Института международных отношений и мировой истории при ННГУ Александр и Анна. Они подошли к диктанту как к честной самопроверке.

"Будем писать сами. Мы честные в этом отношении. Если что-то и обсудим, то только вслух, общими усилиями", — говорит Анна.

Александр подчеркивает, что значение подобных мероприятий трудно переоценить.

"Этнография, как следует из самого слова, — "этнос" и "графия", то есть описание народов, — позволяет нам глубже понять особенности культур тех, кто живет в нашей многонациональной стране. В условиях современного мира особенно важно осознавать культурные различия, чтобы строить более гармоничное взаимодействие между людьми. Это способствует укреплению единства — именно этому и посвящены и сам праздник, и сегодняшняя акция, приуроченная к Дню народного единства", — отметил студент.

Анна добавила, что полностью разделяет точку зрения однокурсника.

"Очень важно понимать, кто рядом с тобой, ведь мы представляем разные национальности, и обмен культурным опытом помогает нам лучше понимать друг друга и чувствовать себя частью единого целого", — сказала нижегородца.

Корреспондент НИА “Нижний Новгород” Мария Орлова также решила проверить свои знания, только уже в онлайн-формате. Регистрация заняла всего пару минут — удобно и просто. Некоторые темы оказались знакомы, близки и понятны, другие потребовали размышлений. Было принято твердое решение — не искать ответы в интернете. Итог: чуть больше половины правильных ответов. К слову, увидеть их можно сразу после завершения тестирования. Для участников, выбравших очный формат, вместе с бланком для ответов выдавался дополнительный экземпляр — его можно забрать с собой и позже сверить с правильными ответами. Правда, они будут опубликованы только после окончания диктанта.

До 8 ноября у всех желающих еще есть возможность присоединиться к диктанту — как очно, так и онлайн. По итогам каждый участник получит именной сертификат с указанием набранных баллов.

Ранее эксперты обсудили значение Нижнего Новгорода в праздновании Дня народного единства, который в этом году отмечается уже в двадцатый раз.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

День народного единства Диктант Праздники
