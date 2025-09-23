Сергей Кочеров: "Нижний Новгород не закрепил за собой статус столицы Дня народного единства" Общество

Доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ Сергей Кочеров выделяет роль Нижнего Новгорода в праздновании Дня народного единства. Эксперт, в частности, отмечает, что в городе, откуда вышло второе народное ополчение, освободившее Москву и спасшее Россию, за это время побывало немало самых высоких гостей, священнослужителей, деятелей культуры, модных певцов.

"Но статус столицы празднования Дня народного единства, если этого на самом деле желали власти города и его жители, Нижний Новгород за собой, на мой взгляд, так и не закрепил. Иначе бы те же высокие гости, посещая другие города, чьи жители в 1611-1612 гг. посылали в ополчение свои отряды и провиант, не говорили бы, что важнейшую роль в освобождении от польско-литовских интервентов, сыграли жители Казани, Ярославля и т.д. Да и сама суть праздника, которая бы давала ответ на вопрос "В чем суть народного единства?", до сих пор остается не ясной. Поэтому одни нижегородцы, как и россияне, отмечают в это день победу ополчения, другие - День Казанской иконы Божией Матери, третьи ностальгически вспоминают советский праздник Великой октябрьской революции, а многие воспринимают его просто как еще один выходной", - подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, считает Кочеров, праздник мог бы обрести свой глубокий смысл, если взглянуть на события 1611-1612 гг. глазами русского дореволюционного историка Ивана Забелина, который утверждал, что "нижегородский подвиг в нашей истории – дело великое, величайшее из всех наших исторических дел, потому что оно создано исключительно руками и жертвами самого сироты-народа, у которого все другие сословия явились только помогателями".

"Ибо подлинное народное единство было явлено в то время, когда после знаменитого воззвания Минина простой народ, без всякого указания властей, часть из которых пошла на поклон к интервентам, жертвовал последним на общие сборы, а затем выступил в поход, чтобы защитить землю и веру. В этом и состоит суть истинного народного единства - не подданных, а граждан, по своей воле объединенных великой целью и способных победить любого врага. Когда мы это поймем, тогда и День народного единства сравнится по важности с праздником Победы, и значение Нижнего Новгорода в исторической памяти нижегородцев и россиян существенно повысится", - резюмировал эксперт.