Елена Мозгунова: "День народного единства — праздник новой России" Общество

О смысле праздника День народного единства рассуждает историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Елена Мозгунова.

По мнению эксперта, День народного единства – праздник новой России, которая чтит традицию, ищет и создает опорные точки для гражданской консолидации и социальной солидарности.

"Первая четверть XXI века наглядно демонстрирует осознание государством необходимости таких инициатив в условиях глобальных вызовов и доминирования навязанных трендов. Особую значимость приобретают коллективная и историческая память как основа народного единства в многонациональной стране", - отмечает эксперт.

Елена Мозгунова подчеркивает: часто в экспертной среде можно услышать мнение о том, что праздник 4 ноября был создан, чтобы оттеснить советское наследие 7 ноября, с учетом того, что Россия ориентируется на демократические ценности, где гражданская инициатива имеет первостепенное значение.

"Однако следует признать, что для большинства россиян 4 ноября – это лишь выходной день. И это несмотря на праздничную программу масштабные мероприятия по всей стране и участие в них первых лиц", - считает эксперт.

По мнению историка, за 20 лет проведения Дня народного единства, который изначально именовался как "День согласия и примирения" Нижний Новгород закрепил за собой особый статус благодаря гражданскому мужеству и подвигу ополчения под эгидой своего земляка Козьмы Минина. Но, полагает Мозгунова, нельзя сказать, что город стал безусловным центром празднования.

"Торжества проходят по всей стране, и часто федеральная повестка и программа оттягивают на себя основное внимание. И это вполне объяснимо, так как 4 ноября имеет общенациональное значение и главный посыл: "народов много – Родина одна". Можно поразмышлять на тему того, что необходимо сделать для формирования устойчивой ассоциации и имиджа Нижнего Новгорода как центра праздника на уровне всей страны. Например, наш город может стать площадкой для межнациональных фестивалей и местом "диалога культур". Можно запускать ежегодные исторические марафоны и проекты, ассоциативно их привязывая к именам Минина и Пожарского, проводить масштабные реконструкции тех событий с вовлечением жителей и гостей", - рассуждает эксперт.

"Развитие направления "живой истории" позволит почувствовать свою сопричастность к подвигу. А постоянное обновление формата празднования с учетом новейших технологий привлечет молодое поколение", - заключила Елена Мозгунова.