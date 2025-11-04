Мэр высказался о последствиях отражения атаки БПЛА в Кстовском районе

Власти Нижнего Новгорода помогут ликвидировать последствия падения обломков БПЛА на жилые дома в Кстовском районе. Это следует из поста мэра Юрия Шалабаева, опубликованного в телеграм-канале.
Напомним, ночью 4 ноября в Кстовском районе была отражена атака 20 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших. Однако, по данным губернатора Глеба Никитина, повреждены три частных дома и один многоквартирный.
"Последствия минимальны. Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим", - заверил градоначальник.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью без света остались дома в Верхних Печерах. К утру электроснабжение было восстановлено.
