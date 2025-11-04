Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Мэр высказался о последствиях отражения атаки БПЛА в Кстовском районе

04 ноября 2025 15:08 Общество
Мэр высказался о последствиях отражения атаки БПЛА в Кстовском районе

Власти Нижнего Новгорода помогут ликвидировать последствия падения обломков БПЛА на жилые дома в Кстовском районе. Это следует из поста мэра Юрия Шалабаева, опубликованного в телеграм-канале. 

Напомним, ночью 4 ноября в Кстовском районе была отражена атака 20 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших. Однако, по данным губернатора Глеба Никитина, повреждены три частных дома и один многоквартирный. 

"Последствия минимальны. Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим", - заверил градоначальник. 

Ранее сообщалось, что минувшей ночью без света остались дома в Верхних Печерах. К утру электроснабжение было восстановлено. 

