Жилые дома пострадали при падении обломков БПЛА в Кстовском районе Происшествия

Нижегородский губернатор Глеб Никитин высказался в своем телеграм-канале о ночной атаке БПЛА.

Напомним, по данным Минобороны РФ, с 23:30 3 ноября до 07:00 4-го над регионом было ликвидировано 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По словам главы Нижегородской области, в результате падения обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. Люди не пострадали.

"На месте инцидента работают специалисты", - добавил губернатор Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности временно приостановлена работа нижегородского аэропорта. Ограничения сняли после 10:00.

Напомним также, что на недавнем совещании Совбеза РФ секретарь Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО.