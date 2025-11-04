Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Спорт
04 ноября 2025 17:45Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов
04 ноября 2025 16:11Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме
02 ноября 2025 21:38БК "Пари НН" терпит шестое поражение подряд
02 ноября 2025 18:00"Торпедо" обыграло "Автомобилист" и продлило сухую серию Костина
02 ноября 2025 17:20Нижегородская "Чайка" одержала победу над "Авто" в первом из двух матчей
02 ноября 2025 13:41"Торпедо-Горький" всухую уступил в Омске
02 ноября 2025 11:36Волейболисты "Горького" потерпели третье поражение подряд
01 ноября 2025 18:39Облицовка фасада бассейна "Динамо" обойдется в 15 млн рублей
01 ноября 2025 16:53Главный тренер "Пари НН" отреагировал на слухи о своей отставке
01 ноября 2025 10:37"Торпедо-Горький" уступил "Зауралью" со счетом 1:4
Спорт

Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов

04 ноября 2025 17:45 Спорт
Нижегородское Торпедо вырвало победу у Сибири в серии буллитов

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" продлило победную серию до четырёх матчей, обыграв "Сибирь" в Новосибирске со счетом 4:3 по буллитам.

Первую шайбу в матче забросил Кирилл Воронин за две минуты до окончания первого периода. Во втором периоде хозяева сравняли счёт. "Торпедо" имело два большинства, но реализовать их не смогло.

На старте третьего игрового отрезка гости снова вышли вперёд. Егор Соколов забросил шайбу уже через 11 секунд после начала — 2:1. После этого нижегородцы дважды подряд остались в меньшинстве. "Сибирь" быстро этим воспользовалась и вышла вперед — 3:2. Но и это преимущество новосибирцы не удержали. Снова в большинстве Соколов оформил дубль и сравнял счёт — 3:3.

Овертайм победителя не выявил, и исход игры решался в серии буллитов. Единственный точный бросок оказался на счету Егора Соколова. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу "Торпедо".

6 ноября подопечные Алексея Исакова завершат выездную серию матчем против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что семь нижегородских спортклубов проведут матчи (6+) в форме с хохломской росписью.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
