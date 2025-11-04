Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" продлило победную серию до четырёх матчей, обыграв "Сибирь" в Новосибирске со счетом 4:3 по буллитам.

Первую шайбу в матче забросил Кирилл Воронин за две минуты до окончания первого периода. Во втором периоде хозяева сравняли счёт. "Торпедо" имело два большинства, но реализовать их не смогло.

На старте третьего игрового отрезка гости снова вышли вперёд. Егор Соколов забросил шайбу уже через 11 секунд после начала — 2:1. После этого нижегородцы дважды подряд остались в меньшинстве. "Сибирь" быстро этим воспользовалась и вышла вперед — 3:2. Но и это преимущество новосибирцы не удержали. Снова в большинстве Соколов оформил дубль и сравнял счёт — 3:3.

Овертайм победителя не выявил, и исход игры решался в серии буллитов. Единственный точный бросок оказался на счету Егора Соколова. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу "Торпедо".

6 ноября подопечные Алексея Исакова завершат выездную серию матчем против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что семь нижегородских спортклубов проведут матчи (6+) в форме с хохломской росписью.