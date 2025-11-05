Мошенники снова выдают себя за спикера нижегородской думы Политика

Фото: Кира Мишина

Председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов сообщил о появлении очередного фейкового аккаунта, рассылающего оскорбительные сообщения в мессенджере от его имени. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Чинцова, с фейкового аккаунта пользователям могут приходить тексты оскорбительного содержания. Он подчеркнул, что подобные действия, вероятно, являются частью информационной атаки, приуроченной ко Дню народного единства.

"Использование врагом такого повода, как великий праздник, День народного единства, для различных атак, в том числе, и информационных, не новость. Вновь вынужден предупредить подписчиков о бдительности", - написал он.

Политик призвал подписчиков сохранять бдительность и не вступать в переписку, даже если аккаунт внешне похож на его официальный профиль.

Напомним, это уже не первый случай подобного мошенничества в регионе. Накануне злоумышленники создали фейковые аккаунты руководства ГУ МЧС по Нижегородской области и главы нижегородского МВД Юрия Арсентьева.