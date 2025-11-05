Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Политика
05 ноября 2025 09:22Мошенники снова выдают себя за спикера нижегородской думы
04 ноября 2025 12:00В России появится новый праздник – День языков народов
31 октября 2025 18:58Эксперт-мониторинг событий с 24 по 31 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
30 октября 2025 14:33Муниципальные лидеры обсуждают будущее социальной политики в Тосно
29 октября 2025 15:33Владимир Москаленко избран председателем Молодежного парламента при ЗСНО
29 октября 2025 14:00Люлин рассказал, как наследие комсомола сегодня влияет на молодежь
29 октября 2025 13:14Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора
28 октября 2025 10:23Евгений Люлин: "Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания"
28 октября 2025 09:58Нижегородские депутаты предложили реорганизовать "Почту России"
27 октября 2025 16:17Ученые предлагают изменить систему нумерации созывов нижегородской Думы
Политика

Мошенники снова выдают себя за спикера нижегородской думы

05 ноября 2025 09:22
Мошенники снова выдают себя за спикера нижегородской думы

Фото: Кира Мишина

Председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов сообщил о появлении очередного фейкового аккаунта, рассылающего оскорбительные сообщения в мессенджере от его имени. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Чинцова, с фейкового аккаунта пользователям могут приходить тексты оскорбительного содержания. Он подчеркнул, что подобные действия, вероятно, являются частью информационной атаки, приуроченной ко Дню народного единства.

"Использование врагом такого повода, как великий праздник, День народного единства, для различных атак, в том числе, и информационных, не новость. Вновь вынужден предупредить подписчиков о бдительности", - написал он.

Политик призвал подписчиков сохранять бдительность и не вступать в переписку, даже если аккаунт внешне похож на его официальный профиль.

Напомним, это уже не первый случай подобного мошенничества в регионе. Накануне злоумышленники создали фейковые аккаунты руководства ГУ МЧС по Нижегородской области и главы нижегородского МВД Юрия Арсентьева.

Теги:
Гордума Евгений Чинцов Фейк
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
