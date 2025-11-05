Нижегородская область попала в топ-10 регионов с самым жарким будущим Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 субъектов РФ по рискам для здоровья населения, связанным с волнами тепла. По оценке исследователей НИУ ВШЭ, к 2050 году в регионе увеличится продолжительность жарких периодов, что усилит нагрузку на систему здравоохранения и ЖКХ.

В отчете говорится: "Смертность нижегородцев в летние периоды к середине XXI века может возрасти из-за преобладания пожилого населения с болезнями сердца и дыхания, а также эффекта "городского острова тепла" — жара в нем ощущается сильнее".

Регион также отнесен к группе повышенного риска лесных пожаров из-за значительных лесных массивов. Одновременно ожидается рост угроз засух и сокращения водных ресурсов для сельского хозяйства, особенно в южных и восточных районах.

На фоне этого зимы в области становятся мягче: негативное влияние холодов на здоровье снижается, случаев заболеваний и аварий становится меньше.

Главный вывод экспертов — нижегородцам следует готовиться не столько к абстрактному потеплению, сколько к более переменчивому и экстремальному климату.

Специалистами рекомендовано развивать системы раннего предупреждения и оказания медпомощи в периоды жары, расширять зеленые насаждения в городах, а также модернизировать ЖКХ и энергетику для работы в условиях высоких температур.

Ранее специалисты назвали основные причины смертности в Нижегородской области.