Нижегородцам напомнили о важности ранней диагностики рака легкого

05 ноября 2025 09:00 Общество
Фото: сгенерировано нейросетью

Рак легкого остается одной из самых распространенных причин смертности среди онкологических заболеваний в России и во всем мире. Ежегодно в стране выявляется почти 700 тысяч новых случаев, а в Нижегородской области в 2024 году зарегистрировано 1495 пациентов с впервые установленным диагнозом.

О том, почему так важно своевременно проходить обследование, рассказал кандидат медицинских наук, заведующий 8-м онкологическим отделением Института клинической онкологии Нижегородской области Андрей Федунь.

Курение – главный фактор риска

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 85% случаев рака легкого связано с курением.

"Табачный дым содержит десятки канцерогенных соединений, которые повреждают клетки дыхательных путей и способствуют развитию опухоли. Курение остается основной причиной этого заболевания, но, к сожалению, многие продолжают недооценивать его опасность", – отметил Андрей Федунь.

Опасно и пассивное курение – длительное вдыхание табачного дыма даже при отсутствии собственной вредной привычки. Отказ от сигарет существенно снижает риск заболевания: уже через пять лет вероятность развития рака уменьшается почти вдвое, а через 10-15 лет приближается к уровню некурящих.

Современные методы диагностики позволяют провести генетическое тестирование и выявить мутации в генах EGFR, ALK, ROS, MET. Эти данные помогают врачам подобрать индивидуальную схему наблюдения и лечения, повышая эффективность терапии.

Влияние экологии и условий труда

На риск развития заболевания также влияет окружающая среда и профессиональные факторы. Работники предприятий, где есть контакт с пылью, асбестом, химическими веществами или выхлопными газами, входят в группу повышенного риска.

"Жителям крупных промышленных регионов, в том числе Нижегородской области, стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью. Регулярные профилактические осмотры и использование средств защиты дыхательных путей – простые, но эффективные меры безопасности", – подчеркнул специалист.

Ранняя диагностика спасает жизни

Одним из самых результативных методов выявления рака легкого на ранней стадии является низкодозная компьютерная томография (НДКТ) органов грудной клетки.

"Это исследование безболезненно, занимает всего несколько минут и позволяет обнаружить опухоль задолго до появления первых симптомов. Кашель, боли или одышка обычно возникают уже тогда, когда болезнь находится в запущенной стадии", – пояснил Андрей Федунь.

По международным данным, регулярное проведение НДКТ у людей из группы риска снижает смертность от рака легкого на 20-30%.

Профилактика – залог здоровья

Как отмечает специалист, развитие заболевания во многом зависит от образа жизни человека. Отказ от курения, физическая активность, правильное питание и регулярные осмотры позволяют значительно снизить риск.

Жители Нижегородской области могут пройти низкодозную компьютерную томографию легких бесплатно по полису ОМС в Институте клинической онкологии.

"Мы всегда призываем наших пациентов не ждать появления симптомов, а заботиться о себе заранее. Рак легкого, выявленный на ранней стадии, сегодня успешно лечится. Главное – не упустить время", – подчеркнул Андрей Миронович Федунь.

Здравоохранение Медицина и здоровье Минздрав
