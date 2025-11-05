Нижегородцам напомнили о важности ранней диагностики рака легкого

Фото:
Рак легкого остается одной из самых распространенных причин смертности среди онкологических заболеваний в России и во всем мире. Ежегодно в стране выявляется почти 700 тысяч новых случаев, а в Нижегородской области в 2024 году зарегистрировано 1495 пациентов с впервые установленным диагнозом.
О том, почему так важно своевременно проходить обследование, рассказал кандидат медицинских наук, заведующий 8-м онкологическим отделением Института клинической онкологии Нижегородской области Андрей Федунь.
По данным Всемирной организации здравоохранения, до 85% случаев рака легкого связано с курением.
"Табачный дым содержит десятки канцерогенных соединений, которые повреждают клетки дыхательных путей и способствуют развитию опухоли. Курение остается основной причиной этого заболевания, но, к сожалению, многие продолжают недооценивать его опасность", – отметил Андрей Федунь.
Опасно и пассивное курение – длительное вдыхание табачного дыма даже при отсутствии собственной вредной привычки. Отказ от сигарет существенно снижает риск заболевания: уже через пять лет вероятность развития рака уменьшается почти вдвое, а через 10-15 лет приближается к уровню некурящих.
Современные методы диагностики позволяют провести генетическое тестирование и выявить мутации в генах EGFR, ALK, ROS, MET. Эти данные помогают врачам подобрать индивидуальную схему наблюдения и лечения, повышая эффективность терапии.
На риск развития заболевания также влияет окружающая среда и профессиональные факторы. Работники предприятий, где есть контакт с пылью, асбестом, химическими веществами или выхлопными газами, входят в группу повышенного риска.
"Жителям крупных промышленных регионов, в том числе Нижегородской области, стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью. Регулярные профилактические осмотры и использование средств защиты дыхательных путей – простые, но эффективные меры безопасности", – подчеркнул специалист.
Одним из самых результативных методов выявления рака легкого на ранней стадии является низкодозная компьютерная томография (НДКТ) органов грудной клетки.
"Это исследование безболезненно, занимает всего несколько минут и позволяет обнаружить опухоль задолго до появления первых симптомов. Кашель, боли или одышка обычно возникают уже тогда, когда болезнь находится в запущенной стадии", – пояснил Андрей Федунь.
По международным данным, регулярное проведение НДКТ у людей из группы риска снижает смертность от рака легкого на 20-30%.
Как отмечает специалист, развитие заболевания во многом зависит от образа жизни человека. Отказ от курения, физическая активность, правильное питание и регулярные осмотры позволяют значительно снизить риск.
Жители Нижегородской области могут пройти низкодозную компьютерную томографию легких бесплатно по полису ОМС в Институте клинической онкологии.
"Мы всегда призываем наших пациентов не ждать появления симптомов, а заботиться о себе заранее. Рак легкого, выявленный на ранней стадии, сегодня успешно лечится. Главное – не упустить время", – подчеркнул Андрей Миронович Федунь.
