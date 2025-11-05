Арзамасец отдал аферистам почти 2,5 млн рублей при покупке авто онлайн

Житель Арзамаса стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести автомобиль через интернет. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.
41-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о преступлении после того, как перевел крупную сумму неизвестным лицам. Он вел переписку с предполагаемыми продавцами машины в сети и, поверив в реальность сделки, перечислил на указанные счета 2 572 000 рублей.
После перевода средств связь с "продавцами" внезапно прервалась. Пострадавший осознал, что стал жертвой обмана, и сообщил о случившемся в отдел полиции ОМВД России "Арзамасский".
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как выяснилось, мужчина был осведомлен о подобных схемах обмана, но не распознал подвох вовремя.
Полиция Нижегородской области в очередной раз напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность при совершении финансовых операций, особенно при покупках через интернет.
Ранее сообщалось, что пожилая нижегородка лишилась 6 млн рублей после телефонного разговора с аферистами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+