Арзамасец отдал аферистам почти 2,5 млн рублей при покупке авто онлайн

Житель Арзамаса стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести автомобиль через интернет. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

41-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о преступлении после того, как перевел крупную сумму неизвестным лицам. Он вел переписку с предполагаемыми продавцами машины в сети и, поверив в реальность сделки, перечислил на указанные счета 2 572 000 рублей.

После перевода средств связь с "продавцами" внезапно прервалась. Пострадавший осознал, что стал жертвой обмана, и сообщил о случившемся в отдел полиции ОМВД России "Арзамасский".

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как выяснилось, мужчина был осведомлен о подобных схемах обмана, но не распознал подвох вовремя.

Полиция Нижегородской области в очередной раз напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность при совершении финансовых операций, особенно при покупках через интернет.

