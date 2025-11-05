Дмитрий Сивохин показал свой кабинет на Нижегородской станции аэрации

Фото:
Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин показал журналистам свой рабочий кабинет на Нижегородской станции аэрации. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", переезд произошел еще в июле 2025 года.
С гендиректором на станцию аэрации также перебрались один секретарь и персонал АО "Теплоэнерго" по части НСА.
"Глядя в окно, можно понять, работают сегодня на укрытии открытых каналов или не работают. Плюс можно надеть сапоги и за 30 минут прогуляться пешочком по всей станции аэрации несмотря на то, что ее площадь - 42 гектара. Здесь я уже ориентируюсь чуть лучше, чем в Нижнем Новгороде", — отметил Сивохин.
Также на НСА оборудовали зал для переговоров.
В настоящее время первый этап масштабной реконструкции станции аэрации близится к завершению. В сентябре объект с проверкой посетил губернатор Глеб Никитин. Как ранее докладывали президенту России Владимиру Путину, завершение второго этапа модернизации запланировано на 2029 год.
