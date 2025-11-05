Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Объезд на улице Родионова хотят открыть во второй половине ноября

05 ноября 2025 13:50 Общество
Объездную дорогу на улице Родионова откроют во второй половине ноября

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Временный объездной участок на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируют ввести в эксплуатацию во второй половине ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале "МетроНН".

На сегодняшний день подрядная организация завершила все работы по переносу сетей связи — этот этап выполнен на 100%. Также наполовину готова система дождевой канализации.

Кроме того, специалисты проложили 32% от общего объема кабельных линий и выполнили около трети работ по реконструкции местной канализационной системы.

В настоящее время продолжается укладка дорожного полотна на временной трассе.

Часть строительно-монтажных работ планируют завершить уже к 15 ноября. После этого рядом с домом №11 установят остановочные павильоны для удобства пассажиров. При этом будет обеспечена безопасность при посадке и высадке людей.

Ранее движение по объездной дороге на улице Родионова в Нижнем Новгороде планировалось открыть 7 ноября 2025 года.

Также сообщалось, что мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценивается в 161 миллион рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

