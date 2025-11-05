Объезд на улице Родионова хотят открыть во второй половине ноября

Фото:
Временный объездной участок на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируют ввести в эксплуатацию во второй половине ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале "МетроНН".
На сегодняшний день подрядная организация завершила все работы по переносу сетей связи — этот этап выполнен на 100%. Также наполовину готова система дождевой канализации.
Кроме того, специалисты проложили 32% от общего объема кабельных линий и выполнили около трети работ по реконструкции местной канализационной системы.
В настоящее время продолжается укладка дорожного полотна на временной трассе.
Часть строительно-монтажных работ планируют завершить уже к 15 ноября. После этого рядом с домом №11 установят остановочные павильоны для удобства пассажиров. При этом будет обеспечена безопасность при посадке и высадке людей.
Ранее движение по объездной дороге на улице Родионова в Нижнем Новгороде планировалось открыть 7 ноября 2025 года.
Также сообщалось, что мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценивается в 161 миллион рублей.
