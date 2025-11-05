Женщина на красном "Танке" насмерть сбила мужчину в Уренском округе

Фото:
В Уренском округе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась 5 ноября около 13:25 на первом километре автодороги, ведущей к поселку Уста от трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Киров".
По предварительным данным, 70-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля марки "Танк", не справилась с управлением при прохождении крутого поворота. Машину вынесло на обочину, где рядом с припаркованной "Газелью" стоял мужчина 1974 года рождения. "Танк" сначала сбил человека, а после въехал в транспортное средство.
Пострадавший, который оказался водителем "Газели", получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до приезда скорой помощи.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
