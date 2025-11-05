Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Женщина на красном "Танке" насмерть сбила мужчину в Уренском округе

05 ноября 2025 17:26 Происшествия
Женщина на красном Танке насмерть сбила мужчину в Уренском округе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Уренском округе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась 5 ноября около 13:25 на первом километре автодороги, ведущей к поселку Уста от трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Киров".

По предварительным данным, 70-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля марки "Танк", не справилась с управлением при прохождении крутого поворота. Машину вынесло на обочину, где рядом с припаркованной "Газелью" стоял мужчина 1974 года рождения. "Танк" сначала сбил человека, а после въехал в транспортное средство. 

Пострадавший, который оказался водителем "Газели", получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до приезда скорой помощи.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что двое детей угодили под колеса иномарки на улице Белинского в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
