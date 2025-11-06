Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели

Фото:
Здание бывшей гимназии, расположенное на улице Большая Советская, 44 в Лыскове, планируют передать в коммерческое использование. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.
Гимназия признана объектом культурного наследия. Сейчас здание площадью больше 1500 квадратных метров не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.
В качестве вариантов вовлечения рассматриваются продажа, долгосрочная аренда с выполнением инвестиционных обязательств, а также аренда с последующим выкупом. При этом инвестору предстоит определить функциональное назначение здания.
Планируется, что объект будет использоваться в коммерческих целях.
