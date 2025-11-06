Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2025 19:35Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи
06 ноября 2025 18:55Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели
06 ноября 2025 18:06В Кстовском районе торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
06 ноября 2025 18:02100 молодых людей объединил региональный форум "Время выбрало нас" в Сарове
06 ноября 2025 17:48На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе
06 ноября 2025 17:3720 детских садов Нижнего Новгорода объединили в девять юрлиц
06 ноября 2025 17:19В Госдуме предложили запустить государственный сервис для проверки нянь
06 ноября 2025 17:12Евгений Люлин: "Развитие агроклассов способствует обеспечению региона квалифицированными кадрами для АПК"
06 ноября 2025 17:09Нижегородская область вошла в топ-10 всероссийского рейтинга "Регион-НКО"
06 ноября 2025 16:42Андрей Самсонов: "Инициатива о 12-летнем обучении сейчас не имеет смысла"
Общество

Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели

06 ноября 2025 18:55 Общество
Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели

Фото: инвестиционный портал Нижегородской области

Здание бывшей гимназии, расположенное на улице Большая Советская, 44 в Лыскове, планируют передать в коммерческое использование. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Гимназия признана объектом культурного наследия. Сейчас здание площадью больше 1500 квадратных метров не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.

В качестве вариантов вовлечения рассматриваются продажа, долгосрочная аренда с выполнением инвестиционных обязательств, а также аренда с последующим выкупом. При этом инвестору предстоит определить функциональное назначение здания.

Планируется, что объект будет использоваться в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что Лавку усадьбы Серебренниковой на улице Большой Покровской продают за 30 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
инвестиционные проекты ОКН
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2025 09:00Еще 15 млн рублей направят на ремонт Дома Гурова в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 15:49Правительство поддержало нижегородский законопроект о реставрации ОКН
21 октября 2025 20:00Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных