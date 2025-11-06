Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели Общество

Фото: инвестиционный портал Нижегородской области

Здание бывшей гимназии, расположенное на улице Большая Советская, 44 в Лыскове, планируют передать в коммерческое использование. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Гимназия признана объектом культурного наследия. Сейчас здание площадью больше 1500 квадратных метров не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.

В качестве вариантов вовлечения рассматриваются продажа, долгосрочная аренда с выполнением инвестиционных обязательств, а также аренда с последующим выкупом. При этом инвестору предстоит определить функциональное назначение здания.

Планируется, что объект будет использоваться в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что Лавку усадьбы Серебренниковой на улице Большой Покровской продают за 30 млн рублей.