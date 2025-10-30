Еще 15 млн рублей направят на ремонт Дома Гурова в Нижнем Новгороде

Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В Нижнем Новгороде стартует новый этап капитального ремонта дома №9 на улице Нижегородской — объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом И.И. Гурова". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Нижегородского района. На капремонт здания выделяется более 15,4 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство в Нижнем Новгороде" на 2023-2028 годы.

Дом был построен в 1901-1902 годах и представляет собой редкий пример архитектуры в стиле модерн из красного кирпича. Расположенное в историческом центре города здание формирует красную линию улицы. Его фасад украшен характерными для модерна элементами: лучковыми и полуциркульными оконными проёмами, декоративными кирпичными обрамлениями и кокошниками.

Согласно документации, подрядчику предстоит завершить капитальный ремонт до 29 мая 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет с момента приёмки.

В феврале 2025 года власти региона сообщили о завершении первого этапа реставрации. В ходе этих работ были восстановлены фасады, кровля, отмостки и входные группы. 

Напомним, здание сильно пострадало после пожара, произошедшего в августе 2022 года. Тогда огонь повредил перекрытия между вторым этажом и чердаком. Восстановительные работы велись при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, которое выделило субсидию в размере 29,1 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что еще три дома-ОКН планируется отреставрировать в центре Нижнего Новгорода к осени 2029 года. 

