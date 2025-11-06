Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"

Чемпион России и экс-нападающий сборной Федор Смолов прокомментировал высказывание спортивного директора "Пари Нижний Новгород" Александра Удальцова о возможном трансфере футболиста.
По словам Удальцова, стиль игры, который практикует клуб, может стать проблемой для Смолова, который сейчас выступает в Медиалиге.
Футболист не остался в стороне и дал понять, что не рассматривал для себя вариант с переходом в "Пари НН".
"Честно говоря, я бы "Пари НН" и не рассматривал. Тяжело будет в плане физики? Возможно, кстати. Думаю, здесь Александр как бы подразумевает, что господин Шпилевский выстраивает энергозатратный, динамичный, физически сложный футбол. Соответственно, мне в 35 лет уже будет тяжеловато. Но как они выглядят, я бы не сказал, что они там что-то выстраивают, но ребятам виднее", — прокомментировал Смолов в новом выпуске Smol FM (18+).
Ранее главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский прокомментировал слухи возможной отставке из-за плохих результатов команды.
