Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 ноября 2025 11:38Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"
06 ноября 2025 09:31БК "Пари НН" снова уступил ЦСКА, продлив серию поражений
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
04 ноября 2025 17:45Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов
04 ноября 2025 16:11Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме
02 ноября 2025 21:38БК "Пари НН" терпит шестое поражение подряд
02 ноября 2025 18:00"Торпедо" обыграло "Автомобилист" и продлило сухую серию Костина
02 ноября 2025 17:20Нижегородская "Чайка" одержала победу над "Авто" в первом из двух матчей
02 ноября 2025 13:41"Торпедо-Горький" всухую уступил в Омске
Спорт

Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"

06 ноября 2025 11:38 Спорт
Федор Смолов о Пари НН: Я бы этот вариант даже не рассматривал

Чемпион России и экс-нападающий сборной Федор Смолов прокомментировал высказывание спортивного директора "Пари Нижний Новгород" Александра Удальцова о возможном трансфере футболиста.

По словам Удальцова, стиль игры, который практикует клуб, может стать проблемой для Смолова, который сейчас выступает в Медиалиге.

Футболист не остался в стороне и дал понять, что не рассматривал для себя вариант с переходом в "Пари НН".

"Честно говоря, я бы "Пари НН" и не рассматривал. Тяжело будет в плане физики? Возможно, кстати. Думаю, здесь Александр как бы подразумевает, что господин Шпилевский выстраивает энергозатратный, динамичный, физически сложный футбол. Соответственно, мне в 35 лет уже будет тяжеловато. Но как они выглядят, я бы не сказал, что они там что-то выстраивают, но ребятам виднее", — прокомментировал Смолов в новом выпуске Smol FM (18+).

Ранее главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский прокомментировал слухи возможной отставке из-за плохих результатов команды.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 09:45Чем сейчас занимается экс-гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов
30 октября 2025 16:20Нападающий Хуан Боселли отказывается продлевать контракт с "Пари НН"
29 октября 2025 10:14Полузащитник "Пари НН" Калинский рассказал про кризис в команде
24 октября 2025 11:49"Пари НН" не уволит Шпилевского, но причина не в неустойке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных