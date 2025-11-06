Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
06 ноября 2025 14:28Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН"
06 ноября 2025 11:38Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"
06 ноября 2025 09:31БК "Пари НН" снова уступил ЦСКА, продлив серию поражений
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
04 ноября 2025 17:45Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов
04 ноября 2025 16:11Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме
02 ноября 2025 21:38БК "Пари НН" терпит шестое поражение подряд
02 ноября 2025 18:00"Торпедо" обыграло "Автомобилист" и продлило сухую серию Костина
02 ноября 2025 17:20Нижегородская "Чайка" одержала победу над "Авто" в первом из двух матчей
Спорт

Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН"

06 ноября 2025 14:28 Спорт
Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в Пари НН

Спортивный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Александр Удальцов прокомментировал возможный переход нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в нижегородский клуб. По его словам, лучший бомбардир в истории отечественного футбола не соответствует игровым требованиям команды.

В интервью изданию "РБ Спорт" Удальцов подчеркнул, что стиль игры "Пари НН" требует определенных качеств, которыми Дзюба, несмотря на свой профессионализм, не обладает в нужной степени.

"Здесь то же самое, что и со Смоловым — тот футбол, в который мы играем, он несколько другой. Артем тоже большой профессионал, но как игрок он подходит больше для другого футбола, нежели для нашего", - сказал Удальцов.

Отметим, что Артем Дзюба с сентября 2024 года играет за тольяттинский "Акрон". Его контракт рассчитан до конца текущего сезона. На данный момент "Акрон" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков после 14 игр. В свою очередь, "Пари НН" замыкает таблицу чемпионата, одержав лишь две победы и сыграв один матч вничью.

По мнению Удальцова, нападающий Федор Смолов также не вписывается в стиль игры нижегородского клуба.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 16:53Главный тренер "Пари НН" отреагировал на слухи о своей отставке
30 октября 2025 16:20Нападающий Хуан Боселли отказывается продлевать контракт с "Пари НН"
29 октября 2025 10:14Полузащитник "Пари НН" Калинский рассказал про кризис в команде
23 октября 2025 15:04Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных