Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН" Спорт

Спортивный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Александр Удальцов прокомментировал возможный переход нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в нижегородский клуб. По его словам, лучший бомбардир в истории отечественного футбола не соответствует игровым требованиям команды.

В интервью изданию "РБ Спорт" Удальцов подчеркнул, что стиль игры "Пари НН" требует определенных качеств, которыми Дзюба, несмотря на свой профессионализм, не обладает в нужной степени.

"Здесь то же самое, что и со Смоловым — тот футбол, в который мы играем, он несколько другой. Артем тоже большой профессионал, но как игрок он подходит больше для другого футбола, нежели для нашего", - сказал Удальцов.

Отметим, что Артем Дзюба с сентября 2024 года играет за тольяттинский "Акрон". Его контракт рассчитан до конца текущего сезона. На данный момент "Акрон" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков после 14 игр. В свою очередь, "Пари НН" замыкает таблицу чемпионата, одержав лишь две победы и сыграв один матч вничью.

По мнению Удальцова, нападающий Федор Смолов также не вписывается в стиль игры нижегородского клуба.