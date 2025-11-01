Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Спорт

Главный тренер "Пари НН" отреагировал на слухи о своей отставке

01 ноября 2025 16:53 Спорт
Главный тренер Пари НН отреагировал на слухи о своей отставке

Фото: ФК "Пари НН"

Главный тренер ФК "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский прокомментировал слухи о своей возможной отставке на фоне неудачных результатов команды. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Специалист отметил, что такие разговоры появляются, когда команда не показывает нужного результата, и это вполне ожидаемо. Шпилевский признал: давление есть, но он продолжает делать все, что в его силах — работать над развитием команды и улучшением результата.

"Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит", — добавил он.

Кроме того, тренер прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что клуб якобы не может уволить его из-за высокой суммы неустойки.

"Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в "Пари НН", если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. <...> Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени", — рассказал Шпилевский.

Напомним, на фоне неудачных матчей "Пари НН" (команда проиграла 16 матчей из 20 сыгранных в текущем сезоне) в СМИ появились слухи, что Шпилевский может покинуть должность. Однако руководство клуба пока не рассматривает отставку главного тренера, но не по причине неустойки, в клубе сохраняют веру в его методы. 

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
