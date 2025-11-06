Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2025 14:52Опасный творог нашли в Нижегородской области
06 ноября 2025 13:48Поэтапная замена дорожных знаков начнется в Нижегородской области в 2026 году
06 ноября 2025 13:47Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на участие в проекте "Флагманы образования"
06 ноября 2025 13:00Камеру на проспекте Гагарина признали исправной после проверки
06 ноября 2025 12:49В Нижегородской области в октябре пропали 139 человек
06 ноября 2025 12:36Три троллейбусных маршрута изменят в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 12:2354 самовольные постройки нашли в национальном парке под Нижним Новгородом
06 ноября 2025 11:58Почти 100 камер установили в пешеходных переходах Советского района
06 ноября 2025 11:54Бесплатная связь с безлимитом и еще 4 причины перейти на Т2
06 ноября 2025 11:50В Госдуме призвали ускорить внедрение детских сим-карт
Общество

Поэтапная замена дорожных знаков начнется в Нижегородской области в 2026 году

06 ноября 2025 13:48 Общество
Поэтапная замена дорожных знаков начнется в Нижегородской области в 2026 году

Фото: Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области

Нижегородская область готовится к внедрению новых дорожных знаков, соответствующих обновленному ГОСТу. Переход к новым стандартам начнется с 2026 года, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Новые знаки утверждены Росстандартом в рамках обновления нормативной базы. Их установка будет осуществляться поэтапно, с учетом проектных решений и требований безопасности дорожного движения.

На 2026 год запланировано размещение около 5000 знаков. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На эти цели выделено 74,7 миллиона рублей.

Параллельно в регионе продолжается замена поврежденных и устаревших знаков. Эти работы выполняются в рамках текущих контрактов на содержание дорог, а также при проведении дорожного ремонта. Стоимость замены включена в сметы. Установка знаков в 2025 году будет вестись по действующим на момент заключения контрактов стандартам.

Директор нижегородского ГУАД Леонид Самухин отметил, что внедрение новых стандартов требует серьёзной подготовки: необходимо пересмотреть схемы организации дорожного движения и грамотно спланировать бюджет. Именно поэтому замена знаков будет проходить постепенно, чтобы водители не путались.

Среди новых знаков — "Рекомендуемая скорость на лежачих полицейских", "Глухие пешеходы", вертикальный знак "Стоп-линия", "Заснеженное покрытие", а также объединенный знак "Парковки" с указанием способа установки автомобиля и временем действия.

Ранее сообщалось, что две новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
