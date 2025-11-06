Поэтапная замена дорожных знаков начнется в Нижегородской области в 2026 году

Фото:
Нижегородская область готовится к внедрению новых дорожных знаков, соответствующих обновленному ГОСТу. Переход к новым стандартам начнется с 2026 года, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.
Новые знаки утверждены Росстандартом в рамках обновления нормативной базы. Их установка будет осуществляться поэтапно, с учетом проектных решений и требований безопасности дорожного движения.
На 2026 год запланировано размещение около 5000 знаков. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На эти цели выделено 74,7 миллиона рублей.
Параллельно в регионе продолжается замена поврежденных и устаревших знаков. Эти работы выполняются в рамках текущих контрактов на содержание дорог, а также при проведении дорожного ремонта. Стоимость замены включена в сметы. Установка знаков в 2025 году будет вестись по действующим на момент заключения контрактов стандартам.
Директор нижегородского ГУАД Леонид Самухин отметил, что внедрение новых стандартов требует серьёзной подготовки: необходимо пересмотреть схемы организации дорожного движения и грамотно спланировать бюджет. Именно поэтому замена знаков будет проходить постепенно, чтобы водители не путались.
Среди новых знаков — "Рекомендуемая скорость на лежачих полицейских", "Глухие пешеходы", вертикальный знак "Стоп-линия", "Заснеженное покрытие", а также объединенный знак "Парковки" с указанием способа установки автомобиля и временем действия.
