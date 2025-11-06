Нижегородский депобр объяснил объединение двух детсадов

Фото:
Детсад №40 в Нижнем Новгороде присоединили к детсаду №314 для оптимизации ресурсов, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".
Как сообщили в департаменте образования, такие меры направлены на более эффективное использование зданий и территорий, а также материально-экономических, кадровых и финансовых ресурсов.
Кроме того, объединение позволит оптимизировать управление учреждениями. Все это, по мнению специалистов профильного департамента, необходимо для дальнейшего развития образовательных организаций и полноценной реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
"Здания присоединенных детских садов сохранят свое назначение и будут использоваться в образовательных целях", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два новых детсада на 220 и 158 мест планируется построить в Канавинском районе.
