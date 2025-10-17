Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 15:11Мэрия отказалась от строительства школы на 270 мест в Верхних Печерах
17 октября 2025 15:05Кстовские тепловые сети "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному сезону
17 октября 2025 14:28Ремонт Мызинского путепровода возобновили в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 13:30Нижегородцев предупредили о временных отключениях телерадиовещания
17 октября 2025 13:14Центр мужского здоровья в Нижнем Новгороде помог уже 3,5 тысячи пациентам
17 октября 2025 12:57Андрей Химич может возглавить школу №131 в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 12:44Студент нижегородского Политеха в третий раз победил в Стипендиальной программе ЭН+ и РУСАЛ
17 октября 2025 12:01Нижегородский департамент образования возглавила Ирина Борякова
17 октября 2025 11:38Два уроженца Нижегородской области попали в список террористов
17 октября 2025 11:29Профсоюз помог нижегородскому врачу получить пенсию на 8 лет раньше
Общество

Мэрия отказалась от строительства школы на 270 мест в Верхних Печерах

17 октября 2025 15:11 Общество
Мэрия отказалась от строительства школы на 270 мест в Верхних Печерах

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Мэрия отказалась от строительства малокомплектной школы и добавила в программу два детсада. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по социальной политике 14 октября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Администрация города предложила внести соответствующие изменения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020-2030 годы. По словам заместителя директора департамента строительства Артема Каразанова, из нее планируется исключить строительство малокомплектной школы на 270 мест, которую планировали в границах улицы Родионова и Казанского шоссе. По словам чиновника, необходимость в этом объекте отпала, так как в Верхних Печерах уже реализуется проект по строительству нового корпуса школы №103 на 500 мест. 

Кроме того, в программу включена школа на 900 мест на улице Родионова. Также совместно с минградом рассматривается возможность строительства крупной школы на улице Академической. В связи с этим департамент образования предложил исключить малокомплектное учебное заведение из программы.

Вместе с тем в программу предложено включить два новых детсада в Канавинском районе — на 220 и 158 мест. Это необходимо для подготовки проектной документации под строительство многоквартирных домов, предназначенных для расселения аварийного жилья. Согласно действующим нормам, при разработке такой документации объекты социальной инфраструктуры должны быть включены в ПКР.

Один из детских садов планируется построить в 2028-2029 годах в границах улиц Осипенко, Электровозной и Ракетной. Второй — в 2030 году в районе пересечения улиц Зеленодольской, Ледокола Садко и Комсомольского шоссе.

Напомним, что городские власти изначально планировали построить новый корпус школы №103 еще в 2024 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Гордума Детсады Школы
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
