Нижегородец попал под машину из-за конфликта с другим водителем

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Утром 6 ноября в Нижнем Новгороде произошел конфликт между двумя автомобилистами, который закончился травмой одного из участников. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Около 7:30 в районе улицы Народной 31-летний водитель Chevrolet Niva повздорил с 41-летним мужчиной, управлявшим автомобилем Renault. Ссора произошла прямо на проезжей части.

В ходе конфликта водитель Renault потерял равновесие и упал на дорогу. В этот момент по его руке проехал неустановленный автомобиль.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на полученную травму, пострадавший отказался от госпитализации.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

