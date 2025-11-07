Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Нижегородские социологи помогают анализировать опросы соцучастковых

07 ноября 2025 11:13 Общество
Нижегородские социологи помогают анализировать опросы соцучастковых

Фото: предоставлено организаторами проекта

В Нижегородской области проект "Социальный участковый" выходит на новый уровень: к работе с данными, полученными от населения, подключились профессиональные социологи. Это позволяет не просто фиксировать мнение граждан, но и глубже понимать причины возникающих проблем, чтобы принимать более точные и обоснованные решения, а также выстраивать систему управления, в которой жители становятся активными участниками принятия решений.

Проект, инициированный губернатором Глебом Никитиным, стал первой в стране системой прямого взаимодействия жителей и власти через активистов, проживающих в тех же районах. Социальные участковые информируют людей о мерах поддержки, разъясняют, как воспользоваться льготами, проводят встречи и мероприятия, в том числе в поддержку семей участников специальной военной операции.

"Социальные участковые пользуются доверием жителей, потому что они проживают на той территории, где работают. Они знакомы со многими соседями, многие их знают лично", — отметил руководитель проекта, генеральный директор АНО "Дом народного единства" Роман Кошелев.

 Благодаря личному контакту с соседями и регулярному общению, активисты выстраивают живой диалог, который сложно заменить телефонными или онлайн-опросами.

В сентябре и октябре текущего года активисты провели два масштабных опроса, в которых приняли участие более 69 тысяч человек. На основе этих данных специалисты научно-исследовательского центра региона провели очередное социологическое исследование.

Автором работы стал декан факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского Роман Голубин. Он проанализировал, как жители региона воспринимают меры поддержки семей и инициативы по стимулированию рождаемости. Опрос охватил не только Нижний Новгород, но и Кстово, Дзержинск, Арзамас и Богородск. Всего было опрошено около 34 тысяч человек.

Результаты показали, что 71% респондентов знают о новых демографических инициативах. Более 77% считают, что в регионе созданы благоприятные условия для семей с детьми. А свыше 60% отметили, что за последние пять лет положение семей заметно улучшилось.

Все эти меры реализуются в рамках программы "Основа — нижегородский проект жизни", которая была запущена по инициативе губернатора в рамках Пятилетия семьи. В частности, семьи, в которых после 1 июля 2025 года родится или будет усыновлен ребенок, смогут получить не менее одного миллиона рублей с учетом федеральной и региональной поддержки. Также предусмотрены ежемесячные выплаты на протяжении трех лет и сертификат на 20 тысяч рублей для приобретения товаров у местных производителей.

Ранее социологи уже изучали итоги первого этапа проекта. Тогда в опросе участвовали более 35 тысяч человек. Более 80% положительно оценили работу социальных участковых, а 78% заявили, что ситуация в регионе и на местах проживания улучшилась за последние 3-5 лет.

Работа по изучению общественного мнения будет продолжена. Интерес к проекту проявляют и другие структуры. В ближайшее время планируется сбор данных по вопросам поддержки многодетных семей и участников СВО. Это позволит усилить обратную связь между обществом и властью и развивать гражданское участие в управлении регионом.

