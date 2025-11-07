Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 73,6 тысячи рублей

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

07 ноября 2025 13:20
Аналитики hh.ru подвели итоги октября на рынке труда Нижегородской области. По данным исследования, в регионе наблюдается умеренная конкуренция среди соискателей. На одну вакансию приходится в среднем 6,5 резюме. Это значение ниже среднего по Приволжскому федеральному округу на 0,7 пункта.

В октябре работодатели региона разместили 23,6 тысячи вакансий. Таким образом, Нижегородская область заняла второе место в ПФО по объему спроса на персонал.

Наибольшую потребность работодатели выразили в менеджерах по продажам — для них открыто более 1,4 тысячи вакансий, что составляет 6% от общего числа. Далее по востребованности следуют водители с 1,3 тысячи предложений (5%), операторы call-центров (5%), продавцы-консультанты и кассиры (5%), а также разнорабочие (4%).

Также в десятку самых популярных вакансий вошли упаковщики и комплектовщики (3%), курьеры (2%), электромонтажники (2%), бухгалтеры (2%) и специалисты в сфере общественного питания — повара, пекари и кондитеры (2%).

Сами соискатели в октябре проявляли наибольший интерес к позициям менеджеров по продажам, администраторов, упаковщиков, водителей и бухгалтеров. Всего в течение месяца было создано или обновлено 153,8 тысячи резюме.

Медианная предлагаемая зарплата в регионе в октябре составила 73,6 тысячи рублей. Это на 3,8% выше по сравнению с предыдущим месяцем и превышает уровень ожидаемой зарплаты в 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что работодатели искали более 64 тысяч специалистов в Нижегородской области в III квартале.

