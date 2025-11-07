Фонд "Сострадание НН" не возобновил прием новых животных в приют

Фото:
Нижегородский благотворительный фонд "Сострадание НН" по-прежнему не принимает новых животных в свой частный приют. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили представители фонда.
"Пока финансово очень тяжело. В прошлом месяце некоторым подопечным фонда понадобилось лечение, это снова затраты. Пока что мы не справляемся", — уточнили в приюте.
Напомним, в сентябре фонд временно приостановил прием новых животных. Причиной стало накопление значительного долга за лечение уже находящихся в приюте питомцев, а также большое количество подопечных. Тогда сумма задолженности превысила 742 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что бесплатные занятия с кинологом проводятся во всех районах города для юных нижегородцев и их питомцев.
