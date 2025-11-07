Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Нижегородский журналист Александр Пичугин пополнил список иностранных агентов

07 ноября 2025 17:36 Общество
Нижегородский журналист Александр Пичугин пополнил список иностранных агентов

Фото: архив

Журналист из Нижнего Новгорода Александр Пичугин* внесен в реестр лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста России.

Основанием для включения Пичугина в список стал Федеральный закон № 255-ФЗ от 14 июля 2022 года "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", в частности его статья 7.

Ранее Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов блогера из Нижнего Новгорода Мари Говори, известную также как Мария Чистякова*.

* Признан в России иностранным агентом

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

