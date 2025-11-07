Нижегородский журналист Александр Пичугин пополнил список иностранных агентов

Фото:
Журналист из Нижнего Новгорода Александр Пичугин* внесен в реестр лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста России.
Основанием для включения Пичугина в список стал Федеральный закон № 255-ФЗ от 14 июля 2022 года "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", в частности его статья 7.
Ранее Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов блогера из Нижнего Новгорода Мари Говори, известную также как Мария Чистякова*.
* Признан в России иностранным агентом
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+