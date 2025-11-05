Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году Спорт

Фото: ИРГСНО

Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, отвечая на вопросы журналистов после презентации формы Фонбет Недели Звезд Хоккея 2026 на форуме "Россия – Спортивная держава".

Морозов отметил, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде планируется открытие нового ледового дворца. По его словам, лига внимательно подходит к выбору площадок для проведения крупных мероприятий.

"У нас есть новые дворцы, которые недавно были построены, и еще в Нижнем Новгороде скоро планируется открытие. Мы тщательно подходим к выбору города — никогда не проводим Матч звезд (6+) два года подряд в одном и том же месте, нужно расширять географию. Есть новые арены, есть заинтересованные регионы", — рассказал глава КХЛ.

При этом Нижний Новгород пока не подавал заявку на проведение следующего Матча звезд. "Сначала нужно переехать", — уточнил Морозов.

Президент КХЛ подчеркнул, что подготовка к открытию новой арены уже находится на завершающем этапе. "Все идет к тому, что "Торпедо" перед Новым годом переедет на новую арену. Мы получили официальное письмо от клуба с датой, к которой все готовятся и стремятся. Будут проведены тестовые мероприятия — сначала сыграют команды МХЛ, чтобы протестировать заполняемость трибун и работу служб, чтобы ничто не мешало проведению матчей КХЛ на самом высоком уровне", — добавил Морозов.

Ранее о переезде на Ледовую арену на Стрелке высказался Евгений Забуга, гендиректор "Торпедо". На начало октября строительная готовность объекта составляла почти 96%. Как сейчас выглядит арена, можно посмотреть здесь.