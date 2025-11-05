Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
04 ноября 2025 17:45Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сибири" в серии буллитов
04 ноября 2025 16:11Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме
02 ноября 2025 21:38БК "Пари НН" терпит шестое поражение подряд
02 ноября 2025 18:00"Торпедо" обыграло "Автомобилист" и продлило сухую серию Костина
02 ноября 2025 17:20Нижегородская "Чайка" одержала победу над "Авто" в первом из двух матчей
02 ноября 2025 13:41"Торпедо-Горький" всухую уступил в Омске
02 ноября 2025 11:36Волейболисты "Горького" потерпели третье поражение подряд
01 ноября 2025 18:39Облицовка фасада бассейна "Динамо" обойдется в 15 млн рублей
01 ноября 2025 16:53Главный тренер "Пари НН" отреагировал на слухи о своей отставке
Спорт

Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году

05 ноября 2025 12:55 Спорт
Нижегородское Торпедо может переехать на новую арену к Новому году

Фото: ИРГСНО

Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, отвечая на вопросы журналистов после презентации формы Фонбет Недели Звезд Хоккея 2026 на форуме "Россия – Спортивная держава".

Морозов отметил, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде планируется открытие нового ледового дворца. По его словам, лига внимательно подходит к выбору площадок для проведения крупных мероприятий.

"У нас есть новые дворцы, которые недавно были построены, и еще в Нижнем Новгороде скоро планируется открытие. Мы тщательно подходим к выбору города — никогда не проводим Матч звезд (6+) два года подряд в одном и том же месте, нужно расширять географию. Есть новые арены, есть заинтересованные регионы", — рассказал глава КХЛ.

При этом Нижний Новгород пока не подавал заявку на проведение следующего Матча звезд. "Сначала нужно переехать", — уточнил Морозов.

Президент КХЛ подчеркнул, что подготовка к открытию новой арены уже находится на завершающем этапе. "Все идет к тому, что "Торпедо" перед Новым годом переедет на новую арену. Мы получили официальное письмо от клуба с датой, к которой все готовятся и стремятся. Будут проведены тестовые мероприятия — сначала сыграют команды МХЛ, чтобы протестировать заполняемость трибун и работу служб, чтобы ничто не мешало проведению матчей КХЛ на самом высоком уровне", — добавил Морозов.

Ранее о переезде на Ледовую арену на Стрелке высказался Евгений Забуга, гендиректор "Торпедо". На начало октября строительная готовность объекта составляла почти 96%. Как сейчас выглядит арена, можно посмотреть здесь

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КХЛ Строительство ХК "Торпедо"
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2025 19:28Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных