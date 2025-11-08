Лежащего на дороге мужчину насмерть задавила иномарка в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Вечером 7 ноября в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

На улице Кузбасской водитель автомобиля Skoda совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. По словам очевидцев, пострадавший лежал на дороге.

За рулём автомобиля находился 32-летний мужчина. В результате столкновения пешеход, на вид около 50 лет, получил смертельные травмы и скончался до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

