Лежащего на дороге мужчину насмерть задавила иномарка в Нижнем Новгороде

Вечером 7 ноября в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
На улице Кузбасской водитель автомобиля Skoda совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. По словам очевидцев, пострадавший лежал на дороге.
За рулём автомобиля находился 32-летний мужчина. В результате столкновения пешеход, на вид около 50 лет, получил смертельные травмы и скончался до прибытия бригады скорой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина попал под машину из-за конфликта с другим водителем в Нижнем Новгороде.
