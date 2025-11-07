Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Происшествия

Пожилую нижегородку сбили на переходе в Московском районе: женщина в больнице

07 ноября 2025 16:44 Происшествия
Пожилую нижегородку сбили на пешеходном переходе в Московском районе

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 7 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции движения по региону.

Инцидент случился на улице Сибирякова. По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля марки "ЗАЗ" совершил наезд на пешехода — 72-летнюю женщину.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая была оперативно доставлена в городскую больницу №13.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ссора между двумя водителями на проезжей части привела к травме одного из них.

ГИБДД ДТП Пенсионеры
