Пожилую нижегородку сбили на переходе в Московском районе: женщина в больнице

В Нижнем Новгороде 7 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции движения по региону.
Инцидент случился на улице Сибирякова. По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля марки "ЗАЗ" совершил наезд на пешехода — 72-летнюю женщину.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая была оперативно доставлена в городскую больницу №13.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ссора между двумя водителями на проезжей части привела к травме одного из них.
