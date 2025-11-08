Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Кстове

Главе Следственного комитета России доложат об уголовном деле о возможном нарушении экологического законодательства в районе деревни Зелецино Нижегородской области. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
В марте этого года рядом с частным сектором и газораспределительной станцией появилась несанкционированная свалка. "Лица неславянской внешности" вывозят на территорию бытовой, строительный и крупногабаритный мусор, что уже привело к загрязнению окружающей среды, включая близлежащие водоемы.
Несмотря на многочисленные обращения местных жителей в надзорные и контролирующие органы, ситуация не изменилась. По данному факту Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и результатах расследования.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о надругательстве над могилами в Дзержинске.
