Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 ноября 2025 13:10Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Кстове
08 ноября 2025 11:48Лежащего на дороге мужчину насмерть задавила иномарка в Нижнем Новгороде
07 ноября 2025 20:00Подрядчика оштрафовали за нарушения при строительстве на детской железной дороге
07 ноября 2025 19:40Двух мужчин задержали в Дзержинске при попытке сбыть наркотики
07 ноября 2025 16:44Пожилую нижегородку сбили на переходе в Московском районе: женщина в больнице
07 ноября 2025 15:07Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД
07 ноября 2025 14:23Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области
07 ноября 2025 12:38Подрядчика уличили в миллионном мошенничестве на ремонте крыши в Сормове
07 ноября 2025 11:53Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря
07 ноября 2025 09:17Нижегородец получил 4,5 года за грабеж и попытку заразить полицейскую ВИЧ
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Кстове

08 ноября 2025 13:10 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Кстове

Главе Следственного комитета России доложат об уголовном деле о возможном нарушении экологического законодательства в районе деревни Зелецино Нижегородской области. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

В марте этого года рядом с частным сектором и газораспределительной станцией появилась несанкционированная свалка. "Лица неславянской внешности" вывозят на территорию бытовой, строительный и крупногабаритный мусор, что уже привело к загрязнению окружающей среды, включая близлежащие водоемы.

Несмотря на многочисленные обращения местных жителей в надзорные и контролирующие органы, ситуация не изменилась. По данному факту Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и результатах расследования. 

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о надругательстве над могилами в Дзержинске.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Свалки Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 17:07Уголовное дело из-за 12 000 тонн мусора завели в Нижегородской области
29 октября 2025 18:13СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 14:19Бастрыкину доложат о травле школьницы в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных